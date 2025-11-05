กกต.ฟันอาญา “อดีต สจ.กอล์ฟ-หญิงใช้รองเท้าตบหน้าปลัด อบต.” ขัดขวาง-ทำร้าย จนท.โทษหนักทั้งจำทั้งปรับ

กกต.มีมติดำเนินคดีอาญา “อดีต สจ.กอล์ฟ” และหญิงใช้รองเท้าตบหน้าปลัด อบต.โคกกระเทียม ฐานขัดขวาง-ทำร้าย จนท.โทษหนักทั้งจำทั้งปรับ
วันนี้ (5 พ.ย.) สำนักงาน กกต.แจ้งว่า กกต.มีมติให้ดำเนินคดีอาญากับผู้ที่กระทำการทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งท้องถิ่น จำนวน 2 เหตุการณ์ ได้แก่ จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสงขลา ซึ่งเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 66 พ.ร.ป. ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560
โดยที่จังหวัดลพบุรี เป็นกรณีดำเนินคดีอาญากับนางจำเนียร เทียนก้อน ผู้สังเกตการณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งที่ทำร้ายร่างกาย นางสาวโยษิตา จันทวงษ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกะเทียม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ขณะปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบเหตุถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งในคูหา เหตุเกิดเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2568 โดยเข้าข่ายความผิดฐานขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการการเลือกตั้งในการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้กำลังประทุษร้าย ซึ่ง กกต. มอบอำนาจ ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรีไปดำเนินคดีแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีดังกล่าวแล้ว
ส่วนที่จังหวัดสงขลา เป็นกรณีดำเนินคดีอาญากับ นายสิรดนัย พลายด้วง หรืออดีต “สจ.กอล์ฟ” และพวกรวม 7 คน ที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งที่ 7 เทศบาลตำบลพะวง จังหวัดสงขลา เหตุเกิดวันที่ 11 พฤษภาคม 2568 ซึ่งขณะนี้ คดีได้เข้าสู่กระบวนการทางศาล โดยศาลอาญาได้มีคำสั่งรับฟ้อง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2568 แล้ว โดยสำนักงานกกต.ยืนยันว่า การกระทำที่ขัดขวาง หรือคุกคามเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้ง ถือเป็นความผิดร้ายแรง และจะดำเนินคดี ตามกฎหมายให้ถึงที่สุด เพื่อคุ้มครองผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง และให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วย ความสุจริต เทียงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย
ทั้งนี้ บทกำหนดโทษตามมาตรา 66 พ.ร.ป. ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2560 ระบุว่า ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกรรมการ เลขาธิการ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ผู้ตรวจการเลือกตั้ง กรรมการ หรืออนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ