เพื่อไทยลุยแล้วจัดทำ primary โหวตจากสมาชิกพรรคเห็นชอบสรุปเลือกผู้สมัคร 8 เขต

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่ 23 ธันวาคม 2568 ที่ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สาขาพรรคเพื่อไทยจังหวัดปทุมธานี ได้กำหนดให้จัดประชุมสมาชิกพรรคเพื่อไทยเพื่อขอรับฟังความคิดเห็นและการให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทย โดยมีสมาชิกพรรคเพื่อไทย จำนวน 141 คน เข้าร่วมโหวตคัดเลือก โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งพบว่าการ ลงเสียง โหวต ด้วยวิธีการยกมือเห็นชอบหรือเห็นชอบ มีสมาชิกต่างร่วมยกมือเห็นชอบผู้สมัครทั้ง 8 เขต โดยมี เขต 1 นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล เขต 2 นายศุภชัย นพขำ เขต 3 นายภัทรพล ฐิติภวัตสกุล เขต 4 นายสุทิน นพขำ เขต 5 นายภานุวัฒน์ ณ ระนอง เขต 6 นายอธิวัฒน์ สอนเนย เขต 7 นายบุญเริ่ม อรชุน เขต 8 นายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ ซึ่งเหล่าบรรดาผู้สมัคร สส.พรรค เพื่อไทย ทั้ง 8 เขต มี 3 เขตที่เคยเป็นที่นั่งเดิมของ สส.พรรคเพื่อไทยในพื้นที่เก่า และพบว่า เขตตำบลและอำเภอในบางส่วนมีการเปลี่ยนแปลงจากเขตการเลือกตั้งครั้งก่อน
ด้านพลตรี จรัส วาดเขียน ผู้ตรวจการเลือกตั้ง จ.ปทุมธานี กล่าวเปิดเผยว่า การจัดการประชุม primary vote ในครั้งนี้ หรือ การเลือกตั้งขั้นต้น คือกระบวนการที่พรรคการเมืองให้สมาชิกพรรคหรือประชาชน (แล้วแต่รูปแบบ) ลงคะแนนเสียงเลือกผู้สมัครของพรรคตนเอง เพื่อส่งลงรับเลือกตั้งในระดับประเทศจริง เป็นการกระจายอำนาจการคัดเลือกผู้สมัครจากกรรมการพรรคสู่สมาชิก เพื่อให้ได้ตัวแทนที่มีความใกล้ชิดและเป็นที่ยอมรับของสมาชิกพรรคมากขึ้น เป็นประชาธิปไตยในพรรค ให้สมาชิกพรรคมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นทางของการเลือกตั้ง ไม่ใช่แค่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่สามารถมีส่วนเกี่ยวข้องในการสรรหาผู้สมัคร เป็นการคัดเลือกผู้สมัครที่มีความสามารถและเป็นที่ยอมรับ เพื่อส่งลงสมัคร ส.ส. ทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ ซึ่งการจัดในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสามารถสรุปผู้สมัครทั้ง8เขตได้ โดยไม่มีเสียงคัดค้านแต่อย่างใด