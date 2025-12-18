“สุไพรพล ” พร้อมลุยสนามกทม.เขต33 ชู 30 บาทรักษาทุกที่ หาเสียงชาวบางกอกน้อย–บางพลัด ฝากความหวังประชาชนกับเพื่อไทย

“สุไพรพล เพ็ญแข ”ใส่เสื้อเพื่อไทย ลงแข่งเลือกตั้งสส. กทม. ชู “30 บาทรักษาทุกที่” เป็นนโยบายหลัก เจาะกลุ่มผู้สูงอายุ–กลุ่มเปราะบาง มั่นใจศักยภาพแคนดิเดตนายกฯ ทั้ง 3 คน พร้อมสานต่อนโยบายที่ทำได้จริง ย้ำเดินหน้าแก้ปัญหาคุณภาพชีวิต-สธ.อย่างเป็นรูปธรรม
วันนี้(18 ธ.ค. 2568 )นายสุไพรพล เพ็ญแข หรือ “ป๊อบ” คู่สมรสนายจักรภพ เพ็ญแข ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 33 บางพลัด–บางกอกน้อย กล่าวถึงทิศทางการเมืองภายหลังพรรคเพื่อไทยเปิดตัวแคนดิเดทนายกรัฐมนตรีจำนวน 3 คน ว่า บุคคลที่พรรคเสนอชื่อทั้งหมดล้วนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมในการทำงานเพื่อประเทศอย่างเท่าเทียมกัน
นายสุไพรพล กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคการเมืองที่มีประสบการณ์ในการบริหารประเทศ และเคยมีนายกรัฐมนตรีมาแล้วหลายท่าน การเลือกตั้งครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสสำคัญที่ประชาชนจะสามารถฝากความหวังไว้กับพรรคเพื่อไทย ในการสานต่อและผลักดันนโยบายที่เคยทำได้จริงและประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ รวมถึงนโยบายหวยเกษียณ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ทันทีหากพรรคกลับมาเป็นรัฐบาล ตลอดจนมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้เสียต่าง ๆ ที่อดีตนายกรัฐมนตรีของพรรคได้วางรากฐานและสร้างผลงานไว้
“สำหรับพื้นที่หาเสียงของป๊อบ คือเขตบางกอกน้อยและบางพลัด เราจะใช้นโยบายหลักคือ 30 บาทรักษาทุกที่ เนื่องจากในพื้นที่มีกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุจำนวนมาก ซึ่งมักประสบปัญหาเรื่องการส่งตัวเพื่อเข้ารับการรักษา ต้องผ่านขั้นตอนที่ยุ่งยากและเสียเวลา โดยเฉพาะในช่วงเจ็บป่วย เราต้องการตัดปัญหาเหล่านี้ ด้วยการผลักดันนโยบายที่ชัดเจน โดดเด่น และเป็นรูปธรรมมากที่สุด” นายสุไพรพล กล่าว
นายสุไพรพล ย้ำว่าพรรคเพื่อไทยยังคงมุ่งมั่นผลักดันนโยบายที่ตอบโจทย์คุณภาพชีวิตประชาชนอย่างแท้จริง พร้อมเดินหน้าเข้าสู่สนามเลือกตั้งด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพของพรรคและการสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่