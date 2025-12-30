กกต.สมุทรสงคราม เตือนประชาชนอย่าสับสนป้ายผู้สมัคร หลังเลือกตั้ง อบต. ชนศึก สส. ต้นปี 69

สมุทรสงคราม - ผอ.กกต.สมุทรสงคราม แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังความสับสนจากป้ายหาเสียง หลังศึกเลือกตั้ง อบต. 11 ม.ค. 69 ชนกับเลือกตั้ง สส. 8 ก.พ. 69 ขอจดจำหมายเลขผู้สมัครให้ชัดเจน พร้อมขอผู้สมัครเร่งเก็บป้ายหาเสียงหลังเลือกตั้งท้องถิ่น
นางสาวมาณวิกา ทองประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดการเลือกตั้งในพื้นที่ว่า ขณะนี้สำนักงาน กกต.ได้ดำเนินการตามกรอบกฎหมาย กำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และสมาชิกสภา อบต. ซึ่งเปิดรับสมัครผู้สมัครครบถ้วนแล้ว และมีกำหนดวันลงคะแนนในวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00–17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งในแต่ละพื้นที่
ผอ.กกต.สมุทรสงคราม กล่าวว่า ภายหลังการเลือกตั้งท้องถิ่นดังกล่าว ยังมีกำหนดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกัน อาจทำให้ประชาชนเกิดความสับสน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการติดตั้งป้ายแนะนำตัวผู้สมัคร อบต. และผู้สมัคร สส. อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน
ด้วยเหตุนี้ สำนักงาน กกต.จึงขอความร่วมมือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ตรวจสอบข้อมูลบนป้ายหาเสียงอย่างรอบคอบ แยกแยะประเภทการเลือกตั้งและตำแหน่งของผู้สมัครให้ชัดเจน พร้อมแนะนำให้จดจำหมายเลขผู้สมัครนายกและสมาชิกสภา อบต. ในพื้นที่ของตนไว้ล่วงหน้า เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการลงคะแนน
นางสาวมาณวิกา กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังเสร็จสิ้นการเลือกตั้ง อบต. ในวันที่ 11 มกราคม 2569 จะขอความร่วมมือผู้สมัครทั้งที่ได้รับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง ให้เร่งเก็บป้ายหาเสียงและป้ายแนะนำตัวออกจากพื้นที่โดยเร็ว ตามแนวทางของ กกต. เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนกับการเลือกตั้ง สส. ที่จะมีขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569
ทั้งนี้ สำนักงาน กกต.จังหวัดสมุทรสงคราม ย้ำว่าการเลือกตั้งทั้งสองครั้งมีความสำคัญต่อระบบประชาธิปไตย และขอเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิอย่างพร้อมเพรียง โปร่งใส และสุจริต เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสะท้อนเจตจำนงของประชาชนอย่างแท้จริง