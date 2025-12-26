"พีระพันธุ์" นำรทสช.ปฏิญาณตนสู้ศึกเลือกตั้ง ย้ำสุจริต-โปร่งใส-พิทักษ์สถาบันของชาติ

หัวหน้ารทสช. นำลูกพรรค ปฏิญาณตนสู้ศึกเลือกตั้ง ย้ำสุจริต-โปร่งใส-พิทักษ์สถาบันของชาติ
วันที่ (26 ธันวาคม 2568) ณ สำนักงานใหญ่พรรครวมไทยสร้างชาติ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ เป็นประธานนำว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคกล่าวคำปฏิญาณตน แสดงความพร้อม ความมุ่งมั่น ก่อนเข้าสู่สนามการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ
นายพีระพันธุ์ได้นำกล่าวคำปฏิญาณตน ความว่า
"ข้าพเจ้า ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรครวมไทยสร้างชาติ ขอให้สัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพี่น้องประชาชนว่า
ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน
ข้าพเจ้าจะพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยชีวิตตลอดไป”
การปฏิญาณตนในครั้งนี้สะท้อนถึงจุดยืนของพรรครวมไทยสร้างชาติ ที่ยึดมั่นการเมืองภาคปฏิบัติ บนพื้นฐานของความสุจริต โปร่งใส และความรับผิดชอบต่อบ้านเมือง พร้อมยืนยันความตั้งใจเดินหน้าสู้ศึกเลือกตั้งและเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง