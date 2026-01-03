ผู้สมัคร สส.พรรคกล้าธรรม ลำปาง แจ้งความป้ายหาเสียงโดนทำลาย

ผู้สมัคร สส.เขต 4 พรรคกล้าธรรม จ.ลำปาง รุดแจ้งความตำรวจ เหตุป้ายหาเสียงโดนทำลายได้รับความเสียหาย
เมื่อวันที่1 มกราคม 2569 น.ส.เพ็ญภัค รัตนคำฟู (ดร.ปุ้ย) ผู้สมัคร สส.เขต 4 หมายเลย 3 จังหวัดลำปาง พรรคกล้าธรรม(กธ.)ได้เดินทางไปที่สถานีตำรวจภูธรเกาะคา ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง เพื่อแจ้งความว่า เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2569 ตนเองได้ให้ทีมงานไปติดตั้งป้ายหาเสียง ขนาดความกว้าง 1.20เมตร สูง 2.40 เมตร ติดตั้งไว้บริเวณเสาไฟฟ้าแยกวัดศาลาดงลาน หมู่ที่ 1 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ต่อมา ในวันเดียวกัน(1 มกราคม 2569) เวลาประมาณ 16.00 น. ได้รับแจ้งจาก นายธวัช ดูงาม
ได้โทรมาบอกให้ทราบว่าป้ายหาเสียงของตนเองถูกทำลาย จึงเดินทางไปตรวจสอบพบว่า
ภาพบนป้ายหาเสียงดังกล่าว ถูกเจาะที่บริเวณดวงตาทั้งสองช้างและปากเป็นรูโหว่
ได้รับความเสียหาย จึงเดินทางมาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน เพื่อจะได้ทำป้ายหาเสียงอันใหม่ไปทดแทน อย่างไรก็ตามในชั้นชั้นนี้ ตนเอง
ไม่ประสงค์แจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับผู้ใด
และขอความร่วมมือตำรวจให้ช่วยตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงเพื่อทราบว่าผู้ใดเป็นผู้กระทำให้ป้ายหาเสียงดังกล่าวได้รับความเสียหายต่อไป
ทั้งนี้ โดยมี พ.ต.ท.สุระเชษฐ์ สุริมา สว(สอบฮวน(หัวหน้างานคดี)) สภ.เกาะคา จว.ลำปาง
รับแจ้งความไว้แล้วตามความประสงค์ พรัอมแจ้งให้พราบว่าการทำลายป้ายหาเสียงเป็นความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์หากผู้แจ้งประสงค์จะร้องทุกข์ต้องร้องทุกข์ภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิดดังกล่าว