“ธนกร” เชื่อผู้นำพรรคชี้ขาดเลือกตั้ง ชู "ภูมิใจไทย" นโยบายแก้ปากท้อง ทำได้จริง

“ธนกร” เชื่อ ผู้นำพรรคคือตัวชี้ขาดชนะเลือกตั้ง ชูนโยบาย “ภูมิใจไทย” พร้อมทุกมิติ เน้นปฏิบัติจริง ผลลัพธ์จับต้องได้เป็นรูปธรรม วอนคนไทยเลือกกลับมาเป็นรัฐบาลเพื่อบริหารประเทศต่อเนื่อง ไม่ให้ประเทศต้องสะดุดจากการเปลี่ยนแกนนำรัฐบาลบ่อยๆ
นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมในการเลือกตั้งว่า แม้วันนี้อาจจะมีบางฝ่ายออกมาประเมินว่า การเลือกตั้งครั้งนี้กระแสจะกลายเป็นตัวชี้ขาด แต่เท่าที่ตนมองเชื่อว่า เรื่องของผู้นำพรรคการเมืองคนไหนมาแรงน่าจะเป็นตัวที่ชี้ขาดมากกว่า โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสามารถพูดได้เลยว่า ท่านทุ่มเททำงานให้พี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ วันนี้พรรคภูมิใจไทยภายใต้การนำของท่านนายกฯ พยายามทำให้ประชาชนเห็นอย่างเป็นรูปธรรมมาตลอดว่า นโยบายต่างๆ ที่พรรคพูดไปทุกอย่างนั้น เรานำไปสู่การปฏิบัติและเห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง พรรคเตรียมพร้อมนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประเทศและประชาชนในทุกด้าน ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในพรรคภูมิใจไทยว่า เราทำได้จริง ทำได้เร็ว ทำได้เลย
เมื่อถามถึงจุดแข็งของนโยบายของพรรคภูมิใจไทย นายธนกร กล่าวว่า นโยบายของพรรคภูมิใจไทยมีจุดแข็งสำคัญคือ พรรคมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนมากกว่าการตอบโต้สาดโคลนกันทางการเมือง รวมถึงการสานต่อนโยบายที่เข้าถึงประชาชนและได้รับความชื่นชอบอย่างแท้จริง จึงทำให้พรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคที่เน้นการปฏิบัติจริงและผลลัพธ์ที่จับต้องได้เป็นรูปธรรม ดังนั้น เชื่อว่านโยบายของพรรคจะตอบโจทย์ประชาชนที่วันนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า เขาเบื่อหน่ายความขัดแย้งทางการเมือง ที่วันๆ เอาแต่สาดโคลน เล่นเกมการเมืองเพื่อประโยชน์ตัวเองมากกว่าปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนเต็มทีแล้ว
“พรรคภูมิใจไทยไม่ใช่พรรคบ้านใหญ่ แต่เป็นพรรคของคนไทยทุกบ้าน มีทีมเศรษฐกิจที่มีความรู้มากมายอย่างท่านศุภจี และท่านเอกนิติแคนดิเดตนายกฯ อีกท่านที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องต่างประเทศ เราจึงเสนอนโยบายเพื่อแก้ปัญหาปากท้องประชาชนทั้งประเทศ ไม่ใช่เพื่อใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง วันนี้เราแสดงให้เห็นถึงความพร้อมที่จะกลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้ง เพื่อบริหารประเทศอย่างต่อเนื่อง ไม่ให้ประเทศต้องสะดุดจากการเปลี่ยนแกนนำรัฐบาลบ่อยครั้ง เพราะวันนี้พี่น้องประชาชนคาดหวังไว้อย่างสูงกับการทำงานของพรรคภูมิใจไทย ดังนั้น เราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากทุกนโยบายต้องพร้อมในทุกด้าน และต้องยกระดับเพิ่มขึ้นด้วย ตามสโลแกนที่ว่า พูดแล้วทำ พลัส” นายธนกร กล่าว