“พีระพันธุ์” ปล่อยหมัดเด็ด ซัด “ทุนปีศาจ” ต้นตอวิกฤตชาติสูบเลือดประชาชน

‘รวมไทยสร้างชาติ’ ปล่อยหมัดเด็ดโค้งสุดท้าย ‘พีระพันธุ์' ท้าชน 'ทุนปีศาจ' ต้นตอวิกฤตชาติสูบเลือดประชาชน ปลุกคนไทยดึงประเทศพ้นโคม่า
วันที่ 17 มกราคม 2569 นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ เปิดเผยถึงภัยคุกคามจากกลุ่มทุนที่อันตรายยิ่งกว่า ‘ทุนเทา’ และ ‘ทุนผูกขาด’ หลายเท่า โดยกลุ่มทุนนี้ทำงานอยู่ในเงามืดมายาวนานและกอบโกยกำไรมหาศาลบนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เปรียบเหมือน “ทุนปีศาจ” ที่สูบเลือดสูบเนื้อคนไทยและเป็นต้นเหตุที่ฉุดรั้งให้ศักยภาพของประเทศดิ่งเหว
นายพีระพันธุ์ระบุว่า ปัญหาที่แท้จริงของประเทศไทยไม่ใช่ความขัดแย้งทางการเมือง แต่เป็น “ทุนปีศาจ” ที่ควบคุมโครงสร้างประเทศทั้งระบบ ตั้งแต่พลังงาน น้ำมัน ไฟฟ้า แก๊ส การสื่อสาร การเงิน การเกษตร รวมถึงสาธารณูปโภคพื้นฐานทั้งหมด ซึ่งส่งผลต่อค่าครองชีพของประชาชนโดยตรง
กลุ่มทุนดังกล่าว 'สูบเลือดคนไทย' ทำกำไรมหาศาลมูลค่ารวมกว่าล้านล้านบาท ขณะที่ประชาชนต้องแบกรับภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังแทรกแซงอำนาจรัฐ ครอบงำการเมือง และกุมสื่อสาธารณะไว้ในมือ
นายพีระพันธุ์ระบุว่า จากประสบการณ์ตลอด 2 ปีในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ทำให้มองเห็นโครงสร้างส่วนลึกและการเชื่อมโยงอำนาจทุนที่ไม่เคยถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ พร้อมยืนยันว่า ตนไม่อาจยอมให้กลุ่มทุนดังกล่าวทำร้ายประเทศได้อีกต่อไป
"ถ้าประชาชนรู้ว่า 'ทุนปีศาจ' ทำอะไรไว้กับประเทศ ประชาชนจะเข้าใจว่าทำไมต้องเลือกผมและพรรครวมไทยสร้างชาติ การเลือกตั้งครั้งนี้คือเดิมพันว่า ประเทศไทยจะอยู่หรือตาย และไม่ว่าผมจะต้องต่อสู้เพียงลำพังหรือไม่ ผมก็จะกำจัดมันให้ได้ สุดท้ายก็อยู่ที่การตัดสินใจของประชาชนว่า จะลุกขึ้นสู้ไปกับผมหรือไม่ การเลือกตั้งครั้งนี้คือจุดเปลี่ยนสำคัญของประเทศ และเป็นโอกาสที่จะทำลายอิทธิพล 'ทุนปีศาจ' ที่ฝังรากลึกมายาวนาน" นายพีระพันธุ์ กล่าว
พร้อมกันนี้ พรรครวมไทยสร้างชาติยังได้ปล่อยแคมเปญ “#พาประเทศพ้นโคม่าล่าทุนปีศาจ” ในรูปแบบคลิปวิดีโอสั้นซึ่งจะเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุกให้สังคมตระหนักถึงหายนะอันเกิดจาก “ทุนปีศาจ” ที่คอยชักใยบงการอำนาจรัฐ ครอบงำอำนาจการเมือง ควบคุมสื่อ ไปพร้อมๆ กับขยายแขนขา แผ่กิ่งก้านอำนาจของตัวเอง อย่างไม่มีทีท่าว่าจะหยุด โดยไม่มีใครกล้าแตะต้อง ไม่มีใครกล้าพูดถึง แต่ “ความจริง” ที่นายพีระพันธุ์ได้รับรู้ตลอด 2 ปีของดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีพลังงาน ทำให้เขาให้สัญญากับตัวเองว่าจะไม่ยอมให้ "ทุนปีศาจ“ ทำลายประเทศและทำร้ายคนไทยอีกต่อไปแม้แต่วินาทีเดียว!