ปชป.–ส.อ.ท.ร่วมถกอนาคตศก.ไทย หาทางพ้น “กับดักประชานิยม” ชี้ต้องผนึกกำลังรัฐ-เอกชน-การเมือง

ปชป.–ส.อ.ท. ร่วมถกอนาคตเศรษฐกิจไทย หาทางพ้น “กับดักประชานิยม” ชี้ต้องผนึกกำลังรัฐ-เอกชน-การเมือง มองเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทยมาโดยตลอด
วันนี้ (20 ธันวาคม 2568 ) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยนายวีระพงษ์ ประภา รองหัวหน้าพรรค และนายพงศกร ขวัญเมือง โฆษกพรรค เดินทางเข้าพบสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับทิศทางอุตสาหกรรมไทยในบริบทเศรษฐกิจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ เทคโนโลยี และเทรนด์ใหม่ที่ส่งผลต่อขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ โดยพรรคประชาธิปัตย์ย้ำว่า ภาคเอกชนคือกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจตัวจริง ส่วนบทบาทของรัฐต้องเน้นการสร้างกติกาและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อภาคเอกชนมากที่สุด พร้อมชี้ว่าประเทศไทยจำเป็นต้องหาแนวทางใหม่เพื่อหลุดพ้นจากปัญหาเชิงโครงสร้างที่สะสมมายาวนาน
หลังการหารือ นายอภิสิทธิ์ให้สัมภาษณ์ว่า ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการเมืองเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการร่วมรณรงค์ต่อต้านทุจริต ซึ่งพรรคต้องการเห็นภาคเอกชนช่วยผลักดันตั้งแต่ช่วงเลือกตั้ง เพื่อทำให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริต โปร่งใส และลดช่องว่างไม่ให้การเมืองถูกครอบงำด้วยอิทธิพลที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งนำไปสู่ปัญหาระยะยาว
นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า การพูดคุยกับภาคเอกชนก่อนเข้าสู่การเลือกตั้งจะช่วยรับฟังข้อกังวล โดยเฉพาะสัญญาณเกี่ยวกับ การแข่งขันประชานิยม”ซึ่งเคยเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในหลายยุคที่ผ่านมา พร้อมเสนอว่าหากทุกพรรคการเมืองได้เข้ามาแลกเปลี่ยนกับองค์กรเอกชนมากขึ้น จะช่วยให้การแข่งขันเลือกตั้งครั้งนี้มุ่งสู่แนวทางที่ยั่งยืน มองภาพระยะยาว และไม่ตกอยู่ในวงจรเดิมของนโยบายประชานิยมและความขัดแย้งทางการเมืองที่ยืดเยื้อ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทยมาโดยตลอด