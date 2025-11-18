ปชป.เปิดเกมรุก เดินหน้าแคมเปญ “เปิดฟ้าใหม่ไล่เมฆเทา” 20 พ.ย.นี้ "มาร์ค" ยื่นหลักฐานธุรกรรมแก๊งสแกมเมอร์ต่อ ปปง.-ก.ล.ต.-ดีเอสไอ

โฆษก ปชป.เผยผลประชุม กก.บห.นัดแรก เปิดเกมรุก ชูประเด็นสุจริต เดินหน้าแคมเปญ “เปิดฟ้าใหม่ไล่เมฆเทา” "อภิสิทธิ์" ลุยเอง ยื่นหลักฐานธุรกรรมการเงินทุนสีเทาต่อ ปปง.-ก.ล.ต.-ดีเอสไอ 20 พ.ย.นี้ พร้อมเชิญ 'สส.สมยศ' ชี้แจงต่อหน้า กก.บห.พรรคสัปดาห์หน้า ปมถูก กมธ.ความมั่นคงฯ พาดพิง
วันที่ 18 พ.ย.นายพงศกร ขวัญเมือง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แถลงผลการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคฯ (กก.บห.) อย่างเป็นทางการนัดแรก ภายหลังได้รับการรับรองสถานะจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยระบุว่า ที่ประชุมได้มีมติสำคัญหลายเรื่องที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของพรรคในการกลับมาขับเคลื่อนงานด้านนโยบายและการเมืองสุจริตอย่างจริงจัง โดยที่ประชุม กก.บห. ยืนยันจะเดินหน้าภารกิจการเมืองสุจริตด้วยแคมเปญ “เปิดฟ้าใหม่ไล่เมฆเทา” ซึ่งพรรคไม่ได้หยุดเพียงการแถลงข่าว แต่ได้มีการเตรียมเดินทางไปยื่นเอกสารหลักฐานสำคัญเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินที่พรรคฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบขบวนการสแกมเมอร์ ต่อหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องได้แก่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในวันที่ 20 พ.ย. โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค จะเป็นผู้ดำเนินการยื่นเอกสารทั้งหมดด้วยตนเอง
“การกระทำนี้ไม่ได้มุ่งหวังในการโจมตีทางการเมือง แต่เป็นการอาสาทำเพื่อประโยชน์สาธารณะ พร้อมย้ำว่าปัญหาสแกมเมอร์มีต้นเหตุมาจากการเมืองที่ไม่สุจริต และพรรคฯ พร้อมไปให้สุดเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ” โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าว
พร้อมกันนี้ยังได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าแคมเปญ "สส.ที่ดี...คุณเองก็เป็นได้นะ" ว่า พรรคฯ ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม โดยมียอดผู้แสดงความจำนงลงสมัคร สส.ทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อที่กำลังจะเข้าใกล้ 400 รายแล้ว โดยพื้นที่ตอบรับสูงสุด คือพื้นที่ กทม.ที่มีผู้แสดงความจำนงกว่า 90 คนจาก 33 เขต ขณะที่ภาคใต้ก็มีจำนวนผู้สมัครเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พรรคฯ ยืนยันว่าการเปิดรับสมัครนี้ครอบคลุมทั้งผู้ที่เคยเป็น สส. ในอดีตและผู้ที่สนใจที่เป็นคนหน้าใหม่ที่มีความตั้งใจ มีเจตนาที่ดี ที่อยากจะสร้างการเมืองสุจริต มีความรู้ความสามารถ ให้มาร่วมกับเราได้ถึงวันที่ 30 พ.ย. นี้
นอกจากนี้ที่ประชุม กก.บห. ยังมีมติให้ ประธานคณะกรรมการด้านกฎหมายของพรรค เชิญ นายสมยศ พลายด้วง สส.ประชาธิปัตย์ เขต 3 จังหวัดสงขลา มาให้ข้อเท็จจริงกรณีที่ถูกพาดพิงในกระบวนการตรวจสอบของคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร โดยคาดว่า นายสมยศ จะเข้ามาชี้แจงพรรคฯ ได้ภายในสัปดาห์หน้า เพื่อให้พรรคฯ รวบรวม และทำข้อสรุปรายละเอียดข้อเท็จจริงได้อย่างรอบด้านและโปร่งใส