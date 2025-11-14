ปชป.เผยยอดผู้เสนอตัวลง สส.ทั่วประเทศ 7 วัน ทะลุ 300 คน โวคนรุ่นใหม่-โปรไฟล์ดีแห่เข้าพรรค

โฆษก ปชป.เผยยอดผู้เสนอตัวลง สส.ทั่วประเทศ 7 วัน ทะลุ 300 คน ชี้ “คนรุ่นใหม่-โปรไฟล์ดี” แห่เข้าพรรคอย่างคึกคัก สัญญาณดีในกรุงเทพฯ 90 คน ชิง 33 เขต
นายพงศกร ขวัญเมือง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยความสำเร็จอย่างล้นหลามของแคมเปญ “สส.ที่ดี คุณเองก็เป็นได้นะ” ว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้กลับมาสู่บรรยากาศแห่งความคึกคักอีกครั้ง เมื่อมีผู้สนใจยื่นความจำนงขอสมัครเป็นผู้สมัคร สส. ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง หลังเปิดแคมเปญเพียง 7 วัน มีผู้แสดงความจำนงขอสมัครเป็นผู้สมัคร สส. ทั้งระบบเขตและระบบบัญชีรายชื่อรวมแล้วกว่า 300 คน ซึ่งถือเป็นสัญญาณบวกที่แข็งแกร่งของพรรคในการเข้าสู่สนามเลือกตั้งครั้งหน้า
โฆษกพรรคฯ ระบุว่า บรรยากาศที่สำนักงานใหญ่พรรคประชาธิปัตย์คึกคักอย่างมาก มีผู้สมัครที่มีความรู้ความสามารถจากหลากหลายสาขาอาชีพ โดยเฉพาะ "คนรุ่นใหม่ที่มีโปรไฟล์ดี" ทั้งเดินทางแบบวอล์คอินเข้ามาที่พรรคฯ สมัครผ่านช่องทางไปรษณีย์ และออนไลน์จากทั่วประเทศไม่ขาดสาย
สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีเขตเลือกตั้งทั้งหมด 33 เขต นายพงศกร เปิดเผยว่าได้รับความสนใจอย่างสูงเช่นกัน วันนี้มีผู้แสดงความจำนงขอร่วมอุดมการณ์กับพรรคประชาธิปัตย์แล้ว มากกว่า 90 คน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่ประชาชนในเมืองหลวงมีต่อแนวทางและหลักการทำงานของพรรคประชาธิปัตย์ภายใต้การนำของกรรมการบริหารชุดใหม่
สำหรับผู้สนใจร่วมอุดมการณ์กับประชาธิปัตย์ สามารถยื่นความจำนง สมัครได้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568