ปชป.ดันนโยบายใหม่เปิดรับทุกไอเดียไม่ยึดกรอบเดิม ดึงคีย์แมนรุ่นใหม่ร่วมขับเคลื่อน

ปชป.ดันนโยบายใหม่แนว “Blank Canvas” เปิดรับทุกไอเดียไม่ยึดกรอบเดิม ชู 3 แกนหลัก “เศรษฐกิจ ต้าน Scammer บทบาทไทยบนเวทีโลก ดึงคีย์แมนรุ่นใหม่ร่วมขับเคลื่อน
วันนี้ 24 ตุลาคม 2568 เวลา 09:00 น. ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายพงศกร ขวัญเมือง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายพรรค ในวานนี้ (23 ตุลาคม 2568) โดยมี นายกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรค อดีตประธานนโยบายปี 2562 เป็นประธานนำการหารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการชื่อดัง รวมทีมกับคีย์แมนสำคัญของพรรคจากหลายรุ่น เพื่อกำหนดทิศทางนโยบายใหม่
นายพงศกร กล่าวว่า ที่ประชุมให้ความสำคัญกับนโยบายคุณภาพเพื่อสื่อสารกับประชาชน โดยพรรคฯ จะได้เริ่มต้นการร่างนโยบายจากแนวคิด "Blank Canvas" เพื่อเปิดรับทุกความคิดใหม่ๆ โดยปราศจากกรอบความคิดเดิมมาจำกัด เพื่อให้ได้นโยบายที่แตกต่างและสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดทันที ที่ผ่านการเรียนรู้จากบทเรียนในอดีตอีกด้วย
ทั้งนี้ที่ประชุมตั้งเป้าหมายว่า จะได้มุ่งเน้นไปที่ 3 นโยบาย ที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที คือ 1. ด้านเศรษฐกิจและการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน 2. ด้านความมั่นคงและการต่อต้านมิจฉาชีพ (Scammer) อันมีรากฐานมาจากปัญหาคอร์รัปชัน และ 3. การขับเคลื่อนบทบาทของประเทศไทยบนเวทีโลก (International Stage of Thailand) พร้อมกับปรับรูปแบบการทำงานให้มีความยืดหยุ่น โดยอาศัยเครื่องมือและเทคโนโลยีเข้ามาวิเคราะห์เพื่อหาจุดที่สร้างปัญหาของสังคม รวมไปถึงการร่วมมือกับผู้มีอิทธิพลทางความคิดสำหรับสื่อสารให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย ให้พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่ทุกคนเลือกได้
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการแบ่งกลุ่มงานเพื่อมอบหมายงานเฉพาะด้าน โดยให้ความสำคัญกับคีย์แมน อย่าง ดร.การดี เลียงไพโรจน์ ดูแลงานด้านดิจิทัล นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี ดูแลด้านเด็ก สตรี นายวีระพงษ์ ประภา ดูแลด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เป็นต้น