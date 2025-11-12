“มาร์ค” หนุนรัฐบาล-กองทัพปกป้องอธิปไตยไทยเต็มที่ หลังกัมพูชาผิดปฏิญญา แย้ม ปชป.เตรียมเปิดนโยบายทำสงครามปราบสแกมเมอร์

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ หนุนรัฐบาล-กองทัพ ปกป้องอธิปไตยไทยเต็มที่ หลังกัมพูชาทำผิดข้อตกลงตามปฏิญญา ลอบวางทุ่นระเบิดทำทหารไทยขาขาด เผย ปชป.เตรียมเปิดนโยบายสงครามปราบแก๊งสแกมเมอร์
วันนี้ (12 พ.ย.) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) มีมติระงับการปฏิบัติตามปฏิญญาร่วมไทย-กัมพูชา หลังจากเกิดเหตุทหารไทยได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบทุ่นระเบิดในพื้นที่ห้วยตามาเรีย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2568 ซึ่งมี 1 ราย ขาขาด ว่า พรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนการทำงานของรัฐบาลและกองทัพในการรักษาอธิปไตยของไทยอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ สำหรับตนเห็นว่าผู้ที่ฉีกปฏิญญาดังกล่าว คือ ฝ่ายกัมพูชาที่เป็นผู้เอาทุ่นระเบิดมาวาง ทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น พรรคประชาธิปัตย์จึงสนับสนุนรัฐบาลในการทำเรื่องนี้อย่างเต็มที่ และอยากเชิญชวนประชาชนคนไทยทุกคนให้ช่วยกันบอกชาวโลกว่าผู้ที่ฉีกปฏิญญานี้ คือ คนที่วางทุ่นระเบิด ซึ่งก็คือกัมพูชา
เมื่อถามว่า เกรงว่า จะทำให้ไทยเสียโอกาสหรือไม่ เพราะข้อตกลงในปฏิญญานี้มี 2 ใน 4 ข้อ ทำให้ไทยได้เปรียบ คือ เรื่องการปราบแก๊งสแกมเมอร์ และการเก็บกู้ทุ่นระเบิด นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ขณะนี้กัมพูชาละเมิดข้อตกลงนี้แล้ว ดังนั้น การจะพูดว่าฝ่ายใดปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามในข้อตกลงดังกล่าว มันต้องดำเนินการก่อนว่าทำไมกัมพูชาจึงมาละเมิดข้อตกลงนี้ ส่วนการดำเนินการจากนี้ไป ตนเชื่อว่า คนไทยทั้งประเทศสนับสนุนอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการปกป้องอธิปไตยของชาติ ให้รัฐบาลและกองทัพดำเนินการไป แต่อยากให้สื่อมวลชนและคนไทยชี้แจงให้ชาวโลกทราบว่าไม่ใช่อยู่ดีๆ เราเป็นฝ่ายละเมิดข้อตกลงอะไรก่อน แต่ฝ่ายที่ละเมิดคือกัมพูชา จึงทำให้ข้อตกลงนี้ไม่เป็นผล
ผู้สื่อข่าวถามว่า กรณีที่รัฐบาลไทยประกาศสงครามปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์และเว็บพนันออนไลน์ ถือว่าดำเนินการถูกจุดหรือไม่ นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์กำลังดำเนินการเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหาดังกล่าวเช่นกัน โดยเร็วๆ นี้ เราจะชี้ให้เห็นว่าวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหานี้ควรทำอย่างไร