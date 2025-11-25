"มาร์ค" นำปชป.ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ จี้รัฐวางระบบตั้งศูนย์ประสานงาน ชี้ยังรอความช่วยเหลือจำนวนมาก

“อภิสิทธิ์” นำลูกพรรคปชป. ลุยน้ำท่วมหาดใหญ่ ช่วยผู้ประสพภัยที่ยังติดอยู่ในบ้าน แนะรบ.เร่งวางระบบ ตั้งศูนย์ประสานงาน ชี้ปชช.ยังรอความช่วยเหลือจำนวนมาก นับวันยิ่งลำบาก
เมื่อวันที่ (25 พ.ย.) ที่จ.สงขลา นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยผู้บริหารพรรคบางส่วน อาทิ นายชัยชนะ เดชเดโช สส.นครศรีธรรมราช รองหัวหน้าพรรคฯ ดูแลพื้นที่ภาคใต้ นายวีระพงษ์ ประภา รองหัวหน้าพรรคฯ ตามภาระกอจ นายพงศกร ขวัญเมือง โฆษกพรรคฯ ได้เดินทางลงพื้นที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามความคืบหน้า และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมที่ยังคงรุนแรงต่อเนื่องมาหลายวัน โดยคณะได้ลงเรือเข้าไปช่วยผู้ประสพภัยที่ยังติดอยู่ในบ้าน ให้ออกมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย
ทั้งนี้นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ขณะนี้เชื่อว่ามีประชาชนติดอยู่ในพื้นที่ แม้จะได้รับแจ้งให้อพยพ แต่ไม่สามารถที่จะเดินทางออกมาได้ ขณะเดียวกันเราก็เจอบรรดาอาสาสมัคร และหน่วยงานต่างๆที่ระดมสรรพกำลังมา ก็ปรากฎว่าไม่มีระบบการประสานงานที่จะแจ้ง และการช่วยชี้นำว่าจะเข้าพื้นที่อย่างไร เพราะฉะนั้นสิ่ง สำคัญที่สุดตอนนี้คือรัฐบาลจำเป็นจะต้องมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน เพื่อให้พี่น้องประชาชน อาสาสมัคร สามารถเชื่อมต่อประสานกันได้ เพราะการสื่อสารในขณะนี้ก็เป็นไปด้วยความยากลำบาก ทำให้การอพยพเป็นไปด้วยความยาลำบากและได้น้อย จึงจำเป็นที่จะต้องขอหน่วยงานอื่นระดมความร่วมมือ เพื่อให้เกิดการสื่อสารอย่างเป็นระบบ จัดวาง และแจ้งให้ประชาชนสามารถเชื่อมข้อมูลกันได้ นี่คือหัวใจที่จะทำให้การช่วยเหลือมีประสิทธิภาพที่สุด
นายอภิสิทธิ์ยอมรับว่า ในช่วงที่ทำงานมามาปี 43 ,53 สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ไม่หนักและรุนแรงเท่านี่แน่นอน ตอนแรกที่เดินทางมาก็ตั้งใจ จะไปเยี่ยมศูนย์พักพิงที่ต่างๆ ก็ไปไม่ได้ และที่มาวันนี้ก็ยังห่างจากศูนย์กลางที่เป็นปัญหาหนักที่สุด ฉะนั้นเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่มากที่อยากให้รัฐบาล เร่งดำเนินการวางระบบ เพราะคนต้องการความช่วยเหลือเยอะมาก และปฏิบัติตัวกันไม่ค่อยถูก เพราะฉะนั้นการแจ้งข้อมูลต่างๆ ก็เป็นเรื่องของธรรมชาติจริงๆ ใครรู้จักใครก็พยายามขอความช่วยเหลือกันไป
“ทุกที่ที่เราสามารถพอจะเดินทางไปได้ ก็มีประชาชนที่ติดอยู่ในบ้าน เพราะยังออกมาไม่ได้ ทำได้เพียงตะโกนแล้วบอกที่นั่นที่นี่ และคนที่ทำงานกันอย่างขยันขันแข็ง ก็แล้วแต่จะมีการแจ้งว่าอยู่ตรงไหน และเมื่อมาถึงก็ต้องมาประเมินอีกว่าสามารถทำได้หรือไม่ ในขณะที่คนที่มีอุปกรณ์อยู่ก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหน นี่คือลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้”นายอภิสิทธิ์ กล่าว
นายอภิสิทธิ์ กล่าวด้วยว่า การช่วยเหลือประชาชนเฉพาะหน้าถือเป็นเรื่องใหญ่ที่สุด เพราะตอนนี้การสื่อสารลำบาก คนที่ติดอยู่ข้างในตอนนี้นับวันจะยิ่งไม่มีทางสื่อสาร ทั้งข้าว อาหาร ยารักษาโรค รวมทั้งเด็ก คนไข้ติดเตียง ที่รอคอยการช่วยเหลืออยู่