"พี่ศรี" ร้อง กกต.สอบ "จาตุรนต์" หลอกทีมหมอนทองวิทยารณรงค์ประชามติส่อผิด กม.

"ศรีสุวรรณ" ร้อง กกต.สอบ "จาตุรนต์ ฉายแสง" หลอกทีมฟุตบอล รร.หมอนทองวิทยารณรงค์ประชามติ ผิด กม.หรือไม่
วันนี้ (19 ม.ค.69) นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน เข้ายื่นคำร้องต่อกกต.ขอให้สืบสวนและสอบสวนเอาผิดนายนายจาตุรนต์ ฉายแสง ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย โพสต์คลิปวิดีโอที่ตัวเองและทีมงานไปเยือนทีมฟุตบอลโรงเรียนหมอนทองวิทยามาและจัดทำคลิปวิดีโอให้เห็นชอบการแก้หรือจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่มาโพสต์รณรงค์ในสื่อสังคมออนไลน์จนถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากว่าเอาการเมืองไปแทรกเด็กเยาวชนหรือไม่ กระทั่งสื่อบางสำนักฟันธงว่า “ถูกหลอก” ซึ่งการกระทำของนายจาตุรงค์ เข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรา 77 (3) แห่งพรบ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ 2564 และพรบ.คุ้มครองเด็ก 2546 หรือไม่
ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อวันที่ 14 ม.ค.ที่ผ่านมานายนายจาตุรนต์ ฉายแสง ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ได้นำคลิปภาพและเสียงของโค้ชสกล และเด็กๆนักฟุตบอลโรงเรียนหมอนทองวิทยามารณรงค์ทำคอนเทนต์ถือป้ายเพื่อสื่อให้ประชาชนเห็นชอบกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญในการลงประชามติวันที่ 8 ก.พ.นี้ โดยโพสต์ลงเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ ถูกสื่อและเอฟซีแชร์ออกไปจนถูกประชาชนจำนวนมากคอมเมนต์ในทางบวกและทางลบและวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง กรณีที่เกิดขึ้นสื่อได้ไปสัมภาษณ์โค้ชสกล เกลี้ยงประเสริฐ ถึงกรณีที่เกิดขึ้น ซึ่งได้รับคำอธิบายว่าไม่ได้รู้เรื่องกับการทำคอนเทนต์หรือการณรงค์ในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด เพราะตัวโค้ชและนักเรียนรวมทั้งโรงเรียนไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองหรือเลือกนักการเมือง หรือพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งแต่อย่างใด หากแต่ถูกนักการเมืองมาจ้องหาประโยชน์กับทีมนักฟุตบอลหมอนทองในยามที่มีชื่อเสียงเท่านั้น ก่อนที่ยังไม่มีชื่อเสียงก็ไม่เคยมีนักการเมืองหรือผู้ใดมาสนับสนุนแต่อย่างใด
" การทำคอนเทนต์ตัดต่อทำคลิปวิดีโอมาเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ของนายจาตุรนต์ อาจถือได้ว่าเข้าข่ายเป็นการหลอกลวง เพื่อให้ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ อันอาจเป็นข้อห้ามตามมาตรา 77 (3) แห่งพรบ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ 2564 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท และศาลอาจสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดไม่เกินห้าปีด้วยก็ได้
นอกจากนี้ น้องๆทีมฟุตบอลหมอนทองยังเป็นเด็ก ยังไม่มีสิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติใดๆ การถ่ายภาพเด็กมาทำคอนเทนต์โพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์ยังอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรา 27 แห่ง พรบ.คุ้มครองเด็ก 2546 อีกด้วย ที่ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาหรือเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารสนเทศประเภทใด ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กหรือผู้ปกครอง โดยเจตนาที่จะทําให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดของเด็ก หรือเพื่อแสวงหาประโยชน์สําหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ อันมีความผิดตามมาตรา 79 มีโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไมjเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และถึงแม้นายจาตุรนต์จะลบคลิปดังกล่าวไปแล้ว แต่ในทางกฎหมายถือว่าความผิดสำเร็จไปแล้ว ตนจึงต้องนำเรื่องดังกล่าวมาร้องเรียนเพื่อให้กกต.ดำเนินการสืบสวนและสอบสวนเอาผิดผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวให้ถึงที่สุด