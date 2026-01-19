กกต.ขอเวลาตรวจสอบปม "จาตุรนต์" นำ "หมอนทองวิทยา" รณรงค์เห็นชอบจัดทำ รธน.ใหม่

เลขาฯ กกต.ขอเวลาตรวจสอบปม "จาตุรนต์" นำทีมหมอนทองวิทยารณรงค์เห็นชอบแก้ รธน. แต่ชี้การแสดงความเห็นเป็นสิทธิเสรีภาพ เผยเวทีดีเบตประชามติของ กกต.มีลงทะเบียน 40 คน "สมชัย-ไอติม" ลุ้นเป็นตัวแทนฝ่ายเห็นชอบ
วันนี้ (19 ม.ค. ) นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ให้สัมภาษณ์กรณีนายจาตุรนต์ ฉายแสง ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย โพสต์คลิปวิดีโอที่ตัวเองและทีมงานไปเยือนทีมฟุตบอลโรงเรียนหมอนทองวิทยา และจัดทำคลิปวิดีโอให้เห็นชอบการแก้หรือจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่มาโพสต์รณรงค์ในสื่อสังคมออนไลน์ว่า ต้องดูข้อเท็จจริง และดูกฎหมายเลือกตั้งกับกฎหมายออกเสียงประชามติ ซึ่งกฎหมายเลือกตั้งถ้าใช้กำลังนั่นฝคือการข่มขู่ ซึ่งแต่ก่อนอาจจะมีแต่ตอนนี้เบาลง ตอนนี้จะเป็นเรื่องของหลอกลวงใส่ร้าย ซึ่งเรื่องดังกล่าวจะเข้าเกณฑ์นี้หรือไม่ต้องไปดูกฎหมาย และดูว่าเจตนาคืออะไรมีเจตนาพิเศษหรือไม่ อย่างไรก็ตามคงต้องดูองค์ประกอบของกฎหมาย
เมื่อถามว่าการจะตรวจสอบเรื่องนี้ต้องมีผู้มาร้องหรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า ต้องบอกว่าอย่างแรกเป็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพแสดงความคิดเห็นหรือรณรงค์ให้คนเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ซกฎหมายรองรับไว้อยู่แล้ว เพียงแต่ว่าเมื่อถอยหลังไปดูเรื่องนี้ลึกๆแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร
เมื่อถามย้ำว่า กรณีนี้เหมือนเป็นการถูกหลอกให้ทำ นายแสวง กล่าวว่า ถ้ามาถามแบบนี้คงตอบเป็นประโยคๆไม่ได้ ต้องดูภาพรวมทั้งสำนวนว่าเป็นมาอย่างไรและย้ำว่า อย่างแรกเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น หรือรณรงค์ให้คนเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ซึ่งในชั้นนี้คือสามารถทำได้ แต่ถ้าคนรู้สึกว่าไปละเมิดสิทธิเขาก็มาร้องได้ ตอนนี้เข้าใจว่ามีแต่คนแสดงความเห็นไม่ใช่พยานหลักฐาน
เมื่อถามว่าทางกกต. จังหวัดจะมีการเก็บข้อมูลหลักฐานหรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า วันนี้ยังไม่ทราบเห็นแค่เป็นข่าว และตอนนี้เขามีสิทธิ์ที่จะพูดเพราะเป็นสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแต่ถ้าเขารู้สึกว่ามีคนหลอกให้พูดก็ให้เขามาร้อง ซึ่งการรณรงค์สามารถทำได้ แต่ถ้าเป็นการหลอกลวงใส่ร้ายนั่นก็ต้องไปดูอีกกรณี
เมื่อถามต่อว่า มีการขึ้นข้อความว่า ทีมหมอนทองวิทยาเห็นชอบ นายแสวง กล่าวว่า แล้วผิดตรงไหน เขาใช้สิทธิเสรีภาพ ส่วนที่นายศรีสุวรรณิจรรยามายื่นให้ตรวจสอบเรื่องนี้ ก็เป็นสิทธิ์ของนายศรีสุวรรณ
นายแสวงยังกล่าวถึงการลงทะเบียนเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นการออกเสียงประชามติ ที่ กกต.จะจัดดีเบตในวันที่ 25 มกราคมนี้ว่า ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมแล้วว่า 40 คน เกินกว่าที่คาดไว้ โดยกว่า 30 คน เป็นฝ่ายเห็นชอบให้มึการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ ส่วนฝ่ายไม่เห็นชอบมีประมาณกว่า 10 คน ซึ่งหลังปิดการลงทะเบียนแล้ว กกต. ก็จะจัดให้มีการประชุมของแต่ละฝ่ายเพื่อให้คัดเลือกตัวแทนฝ่ายละ 2 คนเป็นตัวแทนดีเบตในวันที่ 25 มกราคม โดยมีระยะเวลาในการออกอากาศประมาณ 1 ชม.
