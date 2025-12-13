“สมชัย” ชี้ทำประชามติพร้อมเลือกตั้ง 8 ก.พ.ไม่ได้ เหตุกฎหมายล็อกกรอบเวลา วัดใจรัฐบาลต้องใช้งบฯทำประชามติเพิ่ม เสี่ยงใช้งบฯผูกพัน

“สมชัย” อดีต กกต.ระบุทำประชามติคำถาม 1 พร้อมเลือกตั้ง สส. 8 ก.พ.นี้ไม่ได้ เหตุกฎหมายกำหนดกรอบเวลาไม่ตรงกัน เลือกตั้งภายใน 60 วัน แต่ประชามติไม่น้อยกว่า 60 วัน วัดใจรัฐบาลต้องใช้งบฯทำประชามติเพิ่ม เสี่ยงใช้งบฯผูกพัน
วันนี้ ( 13 ธ.ค.) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต.และนักวิชาการ โพสต์ข้อความถึงเรื่องการทำประชามติ แก้รัฐธรรมนูญ ว่าคืนวันที่ 11 ธันวาคม 2568 ไม่กี่ชั่วโมง ก่อนมีพระราชกฤษฎีกายุบสภา รัฐสภาลงมติ 494 ต่อ 1. ให้ส่งคำถามประชามติคำถามที่ ว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ต่อ ครม. เพื่อให้มีการดำเนินการออกเสียงประชามติ ซึ่งคาดว่า ในการประชุม ครม. วันอังคารที่ 16 ธันวาคมนี้ จะมีการนำเรื่องดังกล่าวเข้าพิจารณา คำถาม คือการออกเสียงประชามติเกี่ยวกับการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ในคำถามที่ 1 จะเกิดขึ้นได้หรือไม่
นายสมชัย ระบุว่าไม่สามารถทำได้พร้อมกับวันเลือกตั้งอย่างแน่นอน เพราะกรอบเวลาหาจุดที่ตรงกันไม่ได้แล้ว การเลือกตั้งทั่วไปต้องเกิดขึ้นใน 45-60 วัน ส่วนการออกเสียงประชามติที่จะทำพร้อมกับการเลือกตั้ง จะต้องให้เวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน ดังนั้น หากจะเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ตรงกับวันที่ 58 เมื่อนับจากวันยุบสภา จะไม่สามารถจัดการออกเสียงประชามติในวันเดียวกันได้เลย
ทั้งนี้นายสมชัย เห็นว่า ครม. สามารถมีมติให้มีการออกเสียงประชามติ ในวันอื่นที่ไม่ตรงกับวันเลือกตั้งได้ โดยใช้กรอบ 90-120 วัน นับแต่วันที่ ครม. มีมติ ซึ่งหากมีการลงมติ ครม. ในวันอังคารนี้ การออกเสียงประชามติ จะเกิดขึ้นประมาณกลางเดือน มีนาคม 2569 สิ่งที่ ครม. ต้องพิจารณา คือ การลงประชามติในวันที่ไม่ตรงกับวันเลือกตั้ง จะต้องใช้งบประมาณเพิ่มประมาณ 4,000 ล้านบาท ประเด็นอยู่ที่ รัฐธรรมนูญ มาตรา 169 (1) ระบุว่า ครม. รักษาการ ไม่สามารถอนุมัติงานหรือโครงการที่มีผลผูกพัน ครม.ชุดต่อไป เว้นแต่กำหนดไว้แล้วในงบประมาณรายจ่ายประจำปี
“แล้วแต่ใจ ครม. คุณอนุทินแล้ว ว่าจะให้มีการออกเสียงประชามติคำถามที่ 1 ในเดือนมีนาคม 2569 หรือไม่ พวกเราเป็นแค่กองเชียร์ แต่ไม่ร่วมรับผิดชอบใดๆ”