นายกฯ แถลงจากสิงคโปร์ปัดชิงยุบสภาหนีซักฟอก ลั่นพร้อมชี้แจง ยันปัญหาสแกมเมอร์มีมาตั้งแต่รัฐบาลก่อน

“อนุทิน” แถลงการณ์สยบข่าวชิงยุบสภาฯ รู้ตัวดีเป็น รบ.เสียงข้างน้อย ยันเดินหน้าตาม MOA ไม่มีจับ รธน.เป็นตัวประกัน แต่หากมียื่นซักฟอกพร้อมชี้แจง ย้ำปัญหาสแกมเมอร์ มีมาตั้งแต่ รบ.ก่อนหน้านี้ ปัดสร้างปัญหา แต่มาเพื่อแก้ปัญหา
วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2568) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แถลงการณ์ ถึงประเด็นการการชิงยุบสภาฯ หากมีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ ดังนี้
1. ขอยืนยัน ในฐานะนายกรัฐมนตรี ที่มาจากข้อตกลงกับพรรคประชาชน ว่าจะยุบสภา ภายใน 120 วัน ซึ่งจะครบกำหนดวันที่ 31 มกราคม 2569
2. ขอเรียนย้ำว่า ข้อตกลงที่ทำกับพรรคประชาชน มีสาระสำคัญคือ 1. แก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 2. จัดให้มีการทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป ในครั้งถัดไป 3. ยุบสภาผู้แทนราษฎร ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันแถลงนโยบาย 4. พรรคประชาชน เป็นพรรคฝ่ายค้าน ทำหน้าที่ตรวจสอบ ให้คำแนะนำ การทำงานของรัฐบาล ซึ่งผมยอมรับบทบาท และการตรวจสอบของพรรคประชาชน และยินดีชี้แจง
3. ขอเรียนว่ารัฐบาล ในห้วงเวลา 120 วัน มีภารกิจสำคัญ 3 ประการ คือ แก้ไขรัฐธรรมนูญ จัดทำประชามติ และ ยุบสภาผู้แทนราษฎร ซึ่ง เราจะทำให้ครบ และเมื่อทำ 2 ภารกิจแรกสำเร็จแล้ว ก็จะยุบสภาฯ ซึ่งจะไม่เกินเวลา 120 วัน ตามที่ตกลงกันไว้กับพรรคประชาชน
4. เมื่อมาเป็นรัฐบาล แล้ว ในห้วงเวลา 120 วัน ก่อนจะไปสู่การยุบสภา ในฐานะนายกรัฐมนตรี ผมต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของประชาชน ของประเทศ 4 เรื่อง คือ 1. ปัญหาเศรษฐกิจ 2. ปัญหาความมั่นคง 3. ปัญหาภัยธรรม ชาติ และ 4. ปัญหาภัยสังคม ยาเสพติด ฉ้อโกง หลอกลวงประชาชน ซึ่งเกิดขึ้นมาก่อนที่รัฐบาลนี้จะเข้ามาทำงาน ด้วยข้อจำกัดด้านเวลา รัฐบาลนี้ ไม่สามารถวางแผนทำงานเกินกว่า 4 เดือนได้ ขอย้ำว่ารัฐบาลนี้ มาแก้ปัญหาที่สะสมต่อเนื่องกันมายาวนาน ปัญหาพิพาทไทย กัมพูชา ปัญหาสแกมเมอร์ มีมาตั้งแต่รัฐบาลก่อนหน้านี้ รัฐบาลไม่ได้สร้างปัญหา แต่มาแก้ปัญหา เช่นเดียวกับการมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ซบเซา จนเป็นที่มาของนโยบาย ลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น คนละครึ่งพลัส เที่ยวดีมีคืนแก้หนี้รายย่อย สุขกายสบายกระเป๋า
5. ผมรู้ตัวตลอดเวลา ว่าเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย ดังนั้น หากมีการยื่นญัตติอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ เพื่อประโยชน์ทางการเมือง รัฐบาลย่อมไม่มีทางที่จะมีเสียงสนับสนุนมากกว่า รัฐบาลก็ต้องคิดว่าจะดำเนินการอย่างไร เพราะเป็นเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในข้อตกลงกับพรรคประชาชน แต่ถ้าเป็นการยื่นญัตติเปิดอภิปราย เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาของประเทศร่วมกัน ผมพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นอภิปรายไม่ไว้วางใจเท่านั้น จัดเวทีประชุม หรือมาพูดคุยหารือกัน ในลักษณะแบบนี้ได้ทั้งนั้น
6. ทั้งนี้หากมีการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ เมื่อมาเป็นรัฐบาล ต้องพร้อมชี้แจง แม้ว่าจะมีในข้อตกลงหรือไม่มี ก็ตาม พร้อมย้ำ รัฐบาล พร้อมชี้แจง และไม่เคยคิดที่จะจับรัฐธรรมนูญ เป็นตัวประกัน แต่เราจะเร่งแก้รัฐธรรมนูญ ให้เสร็จเร็วที่สุด ตามกรอบเวลาที่กำหนด จากนั้นจะยุบสภาฯ
7. ที่ผ่านมา ผมเชิญ สส.รังสิมันต์ โรม มาหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาสแกมเมอร์ แต่ยังไม่ได้พบกัน เพราะเวลาไม่ตรงกัน วันที่14 หน่วยงานมาแถลงข่าวร่วมกัน ก็เชิญท่านมาพูดคุยกันก่อน ด้วย แต่ท่านมีภารกิจ จึงไม่ได้มา แต่คิดว่าน่าจะมีเวลาตรงกัน และมาทำงานร่วมกัน เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ
8. ขอให้พรรคประชาชน ที่สนับสนุนให้มีรัฐบาลนี้ และ ประชาชนที่กำลังรอการเลือกตั้งใหม่ เชื่อมั่นได้ว่า ผม ในฐานะนายกรัฐมนตรี จะปฏิบัติตามข้อตกลงกับพรรคประชาชน ทุกประการ ตามที่ได้แถลงต่อรัฐสภา ไว้แล้ว