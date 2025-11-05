"อ๋อย" หวังนายกฯไม่ชิงยุบสภาหนีซักฟอก ปัดฝ่ายค้านแก้แค้น ชี้ทุกฝ่ายเห็นพ้องเปิดวิสามัญแก้รธน.เสร็จก่อน

“จาตุรนต์” หวัง นายกฯ ไม่ชิงยุบสภาหนี อภิปรายไม่ไว้วางใจ ย้ำ ฝ่ายค้านทำหน้าที่ตรวจสอบไม่ใช่เพื่อแก้แค้น บอกทุกฝ่ายเห็นตรงกัน เปิดสภาวิสามัญเร่งพิจารณาแก้รัฐธรรมนูญให้เสร็จ ก่อนเดินหน้าซักฟอกรัฐบาล เพื่อไม่ให้ข้ออ้างทำร่างฯ รธน.ต้องตกไป
วันนี้ (5พ.ย.) นายจาตุรนต์ ฉายแสง สส. บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยโพสต์ข้อความถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีระบุว่า “เห็นข่าวนายกฯให้สัมภาษณ์เรื่องไทม์ไลน์ยุบสภาแล้ว ไม่แน่ใจว่าต้องการสื่อสารว่าจะยึดมั่นไทม์ไลน์ตามที่เคยประกาศไว้ หรือกำลังจะบอกว่าอาจจะเลื่อนให้เร็วขึ้นก็ได้ โดยเฉพาะถ้ามีการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ความหมายก็คือนายกฯกำลังปูทางสำหรับการหนีญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจใช่หรือไม่ นายกฯยังได้อ้างเงื่อนไขในการยุบสภาว่าอาจเกิดจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่มีลักษณะเป็นการแก้แค้นมากกว่าการทำหน้าที่ของฝ่ายค้าน ซึ่งเป็นการยกตัวอย่างเหตุผลในลักษณะคิดเองพูดเอง ไม่มีข้อเท็จจริงรองรับ
ผมยังเห็นว่าหากรัฐบาลสร้างความเสียหายต่อประเทศและประชาชน ฝ่ายค้านก็ต้องยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ ไม่อาจปล่อยให้รัฐบาลสร้างความเสียหายไปไม่สิ้นสุด นายกฯจะมากล่าวหาว่าเป็นการแก้แค้นไม่ได้
แต่การจะยื่นญัตติเมื่อใดนั้น มีประเด็นที่ต้องพิจารณาอยู่สองเรื่องคือความพร้อมของข้อมูลและความคืบหน้าของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ผมเชื่อว่าฝ่ายค้านก็คงไม่ต้องการทำให้เกิดข้ออ้างยุบสภาแล้วมีผลให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องตกไป ดังนั้นสิ่งที่กรรมาธิการหลายส่วนกำลังพยายามอยู่คือการเร่งให้การพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเสร็จเร็วที่สุด จะได้เหลือเวลาสำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจก่อนการยุบสภา และขณะนี้ตัวแทนของพรรคการเมืองหลัก ๆ ก็เห็นตรงกันแล้วว่าควรมีการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญซึ่งสามารถทำได้โดยอาศัยสมาชิกรัฐสภาจำนวนหนึ่งในสามของทั้งสองสภา
ดังนั้นจึงหวังว่านายกรัฐมนตรีจะไม่ชิงยุบสภาหนีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ จนทำให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญตกไป และหวังว่าทั้งนายกรัฐมนตรีและพรรคภูมิใจไทยจะร่วมผลักดันและสนับสนุนให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาไปได้ตามที่ได้ประกาศไว้”