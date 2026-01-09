"พี่ศรี" ร้องสอบจริยธรรมกรรมการ ป.ป.ช.โดนกล่าวหารับสินบนทองคำวิ่งเต้นคดี

“ศรีสุวรรณ” ร้อง ป.ป.ช.สอบจริยธรรมร้ายแรงกรรมการ ป.ป.ช. ที่ถูกกล่าวหารับสินบนทองคำ 246 บาท วิ่งเต้นคดี
วันนี้ ( 9 ม.ค.) นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน ได้เดินทางไปยื่นคำร้องต่อประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช.เพื่อขอให้ไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีกรรมการ ป.ป.ช. คนหนึ่งถูกกล่าวหาว่ารับสินบนทองคำ 246 บาท เพื่อวิ่งเต้นคดีจากอดีตรอง ผบ.ตร. ชื่อดังคนหนึ่งหรือไม่ อันอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 235 (1) ประกอบ พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 มาตรา 87 บัญญัติไว้
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการที่ร้องผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พร้อมด้วยคณะพนักงานสอบสวน ได้นำสำนวนการสอบสวนและพยานหลักฐานสำคัญ เข้ายื่นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา เพื่อดำเนินการกับกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ภายหลังจากการสืบสวนพบพฤติการณ์การให้สินบนเพื่อแลกเปลี่ยนกับการช่วยเหลือทางคดี โดยระบุรายละเอียดของผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 6 ราย ประกอบด้วย ข้าราชการปัจจุบัน 2 ราย ซึ่งหนึ่งในนั้นดำรงตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช. และอดีตข้าราชการ 2 ราย รวมทั้งพลเรือนอีก 2 ราย
ต่อมาวันที่ 6 มกราคม 2569 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เปิดหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอเสียงสนทนา และภาพที่บันทึกเหตุการณ์การส่งมอบทองคำ 246 บาทเอาไว้หลายช่วงที่สำคัญ อันชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมการติดสินบน ทั้งการตรวจนับ การตรวจสอบทองคำแท่ง และนาทีส่งมอบให้กับกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ถูกกล่าวหาท่านหนึ่งที่ตกเป็นข่าวด้วย
กรณีที่เกิดขึ้นข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ออกมาแสดงจุดยืนผ่านคำแถลงการณ์บางตอนที่ระบุว่าตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช. มิใช่ตำแหน่งทางการเมือง และไม่อาจยึดมาตรฐานแบบนักการเมืองที่ยื้อเก้าอี้ด้วยข้ออ้างว่ายังไม่ถูกตัดสินได้ ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช. ต้องยืนอยู่บนมาตรฐานจริยธรรมที่สูงกว่า ต้องปราศจากข้อเคลือบแคลง และต้องกล้ารับผิดชอบต่อองค์กรก่อนประโยชน์ส่วนตน การคงอยู่ในตำแหน่งท่ามกลางข้อกล่าวหาที่ร้ายแรง ย่อมบั่นทอนความเป็นอิสระของกระบวนการตรวจสอบ และทำลายศรัทธาของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ด้วยเหตุดังกล่าว องค์กรรักชาติ รักแผ่นดินจึงนำความมาร้องเรียนต่อประธาน ป.ป.ช. เพื่อขอให้ไต่สวนข้อเท็จจริงว่าพฤติการณ์หรือการกระทำของกรรมการ ป.ป.ช.ที่ถูกกล่าวหาดังกล่าวเข้าข่ายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงในข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 11 ข้อ 12 ข้อ 13 ข้อ 17 ข้อ 19 ข้อ 21 ประกอบข้อ 23 หรือไม่ หากฝ่าฝืนให้มีมติส่งไปยังศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัยลงโทษตามครรลองของกฎหมาย เฉกเช่นนักการเมืองอื่น ๆ ที่ฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงต่อไป