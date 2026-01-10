ผู้สมัคร สส.ปาร์ตี้ลิสต์ “รักชนก ศรีนอก” แจ้งเหตุอุบัติเหตุเล็กน้อย ขอโทษประชาชน นัดหมายสมุทรสาครต้องเลื่อน

บรรยากาศการเลือกตั้งปี 2569 ยังคงเข้มข้น โดยเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2569 นางสาวรักชนก ศรีนอก หรือ “ไอซ์” ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแจ้งข่าวการประสบอุบัติเหตุเล็กน้อยจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ ส่งผลให้ไม่สามารถลงพื้นที่พบประชาชนตามกำหนดการที่นัดหมายไว้ในจังหวัดสมุทรสาครได้ พร้อมกล่าวขอโทษประชาชนที่เดินทางมารอพบอย่างจริงใจ
.
ในโพสต์ดังกล่าว ระบุว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นในช่วงกลางคืนจากอาการอ่อนล้าสะสม ทำให้จำเป็นต้องขอพักรักษาตัวในวันดังกล่าว และยืนยันว่าจะกลับมาลงพื้นที่ทำกิจกรรมหาเสียงต่อในวันถัดไป โดยเน้นย้ำถึงความตั้งใจในการทำงานทางการเมือง และความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าภารกิจหาเสียงอย่างเต็มที่ต่อไป
.
ทั้งนี้ นางสาวรักชนกยังกล่าวถึงแรงผลักดันทางการเมืองผ่านข้อความในโพสต์เดียวกัน โดยสะท้อนความรู้สึกต่อสถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบัน และแสดงความหวังต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งได้รับความสนใจและกำลังใจจากผู้สนับสนุนจำนวนมากที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นให้หายป่วยและกลับมาปฏิบัติภารกิจได้โดยเร็ว
.
เหตุการณ์ดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของความเข้มข้นในการหาเสียงเลือกตั้ง 2569 ที่ผู้สมัครหลายรายต้องลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง จนส่งผลต่อสภาพร่างกายและสุขภาพ โดยกรณีของ รักชนก ศรีนอก ก็ทำให้เกิดกระแสเรียกร้องให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพควบคู่ไปกับการทำงานทางการเมือง เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชนได้อย่างยั่งยืนตลอดช่วงการเลือกตั้งที่เหลืออยู่