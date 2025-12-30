ชาวบ้านเดือด! ขอให้ผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน ขณะหาเสียงหน้าตลาดแม่มาลัยทอง ย้ายพื้นที่

บรรยากาศหาเสียงตลาดแม่มาลัยทอง จ.ชลบุรี ตึงเครียดเล็กน้อย หลังชาวบ้านบางส่วนไม่พอใจ ขอให้รถปราศรัยของผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน ออกจากพื้นที่ หวิดเกิดความวุ่นวายจากความเห็นต่างทางการเมือง
วันนี้ (30 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ตลาดแม่มาลัยทอง ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เกิดเหตุบรรยากาศตึงเครียดระหว่างการหาเสียงเลือกตั้ง เมื่อผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) พรรคประชาชน เขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ได้ขึ้นรถหาเสียงและปราศรัยบริเวณหน้าตลาดดังกล่าว
ระหว่างการปราศรัย มีประชาชนที่กำลังจับจ่ายซื้อของภายในตลาดประมาณ 3 คน แสดงความไม่พอใจ พร้อมพยายามขอให้รถหาเสียงย้ายออกไปหาเสียงในพื้นที่อื่น เนื่องจากมีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่าง ทำให้สถานการณ์เริ่มตึงเครียดและเกือบกลายเป็นความวุ่นวาย
อย่างไรก็ตาม ผู้สมัคร สส. ที่กำลังปราศรัยได้กล่าวว่า “ไม่เป็นไร” ก่อนที่รถหาเสียงจะเคลื่อนออกจากบริเวณตลาดในเวลาต่อมา ทำให้เหตุการณ์ยุติลงโดยไม่มีการปะทะหรือเหตุรุนแรงแต่อย่างใด ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางความคิดทางการเมืองในช่วงบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งปัจจุบัน