คึกคัก 36 พรรคแห่สมัครสส.บัญชีรายชื่อ -แคนดิเดตนายกฯ ตร. 200 นายดูแลสุนัขตร.เข้าเคลียร์พื้นที่

คึกคัก รับสมัครสส.บัญชีรายชื่อ -แคนดิเดตนายกฯ 36 พรรคการเมืองตบเท้ายื่นเอกสาร กกต. ประสานตำรวจกว่า 200 นายดูแล พร้อมสุนัขตำรวจเข้าเคลียร์พื้นที่่
วันนี้ (28 ธ.ค.) 07.30คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เปิดการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และบุคคลที่พรรคการเมืองเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเริ่มในเวลา 8.30 น. โดยขณะนี้มีบรรดาผู้สมัครจากพรรคการเมืองต่างๆ ทยอยเข้ามาตรวจสอบเอกสาร เพื่อเตรียมความพร้อม โดยล่าสุดมากกว่า 36 พรรคการเมืองแล้ว ที่มาลงทะเบียนก่อนเวลา ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า 200 นาย ได้เข้าประจำจุดต่างๆเพื่อรักษาความเรียบร้อย โดยมีการนำสุนัขตำรวจ มาตรวจสอบหาสิ่งผิดปกติในพื้นที่อีกครั้ง ก่อนที่ จะเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการ ตามเวลาที่กำหนด
ทั้งนี้ ทางกกต.ได้มีกำหนดขั้นตอนการรับสมัครโดยแบ่งเป็น 5 จุด โดยจุดที่ 1 ตรวจเช็คเอกสาร และเงินค่าสมัครจุดที่ 2 จับสลากหมายเลข พรรคการเมืองสำหรับใช้หาเสียง จุดที่ 3 ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร จุดที่ 4 ออกใบรับสมัคร และ จุดที่ 5 ตรวจรับเอกสารนโยบายการหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมือง