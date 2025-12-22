“ภูมิใจไทย” เคาะ 24 ธ.ค.เปิดนโยบายหาเสียงพร้อมผู้สมัคร สส. “อนุทิน” นำทีม “สีหศักดิ์-เอกนิติ-ศุภจี” มาครบ

ภูมิใจไทย ดีเดย์ 24 ธ.ค.นี้ เปิดนโยบายหาเสียงเลือกตั้ง ดรีมทีม มาครบ “อนุทิน-สีหศักดิ์-เอกนิติ-ศุภจี-ไชยชนก-ซาบีดา” พร้อมเปิดตัวผู้สมัคร ทั้งระบบบัญชีรายชื่อ และระบบเขตเลือกตั้ง ที่โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์
วันนี้ (22 ธ.ค.) นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย โฆษกพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่า ในวันพุธที่ 24 ธันวาคม 2568 เวลา 10.00 น.จะมีการประชุมและแถลงนโยบายพรรคภูมิใจไทย ในการหาเสียงเลือกตั้ง ที่โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ ชั้น 3 โดยผู้แถลงนโยบาย ประกอบด้วย นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย, นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว, นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ, นางศุภจี สุธรรมพันธุ์, นายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย และนางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์
ภายหลังจากการแถลงนโยบายพรรคภูมิใจไทย ในการหาเสียงเลือกตั้งแล้ว จะมีการเปิดตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง ทั้ง 2 ระบบของพรรค คือ ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบเขตเลือกตั้ง และ ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ อย่างเป็นทางการ