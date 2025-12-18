“อนุทิน” เผย ครม.ลงมติเห็นชอบคำถามประชามติแก้ รธน.แล้ว หวังทำพร้อมเลือกตั้ง 8 ก.พ.69 เตรียมชูยกเลิก MOU43-44 หาเสียง

“อนุทิน” เผยเห็นชอบคำถามประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญของ ครม.แล้ว หวังทำพร้อมวันเลือกตั้ง สส. 8 ก.พ.69 ช่วยประหยัดงบประมาณ หวั่นหากไม่พิจารณาใหม่จะเกิดการตีความวุ่นวายภายหลัง เล็งนำเรื่องยกเลิกเอ็มโอยู 43-44 เป็นนโยบายหาเสียง
เมื่อเวลา 11.43 น. วันที่ 18 ธ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบคำถามประชามติ ซึ่งเป็นคำถามของคณะรัฐมนตรี และส่งไปให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ซึ่งเป็นไปตามความเห็นที่นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย เปิดเผยไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งการนำเข้าที่ประชุม ครม.วันนี้ เพื่อให้ได้มติที่ถูกต้อง
เมื่อถามว่า นายบวรศักดิ์ระบุว่าหากรัฐสภาเลือกคำถามประชามติของพรรคภูมิใจไทย จะไม่ทำให้เกิดปัญหาจนต้องมาประชุมครม.อีกครั้งในวันนี้ นายอนุทิน กล่าวว่า คำถามคล้ายๆกัน เพียงแต่วันนี้ต้องการทำให้ถูกต้องตามคำวินิจฉัยศาลธรรมนูญ หากส่งไปไม่ถูกต้องจะเกิดปัญหาเรื่องการตีความ และหากประชาชนลงมติไปแล้วเกิดปัญหาจะต้องลงมติใหม่อีก ซึ่งขณะนี้เรามีเวลามากเพียงพอที่จะดำเนินการให้ถูกต้อง และมีการรับรองจากทุกฝ่าย
เมื่อถามว่า การทำประชามติจะทำพร้อมกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับกกต. แต่ถ้าถามครม. ก็อยากให้ทำพร้อมกับวันเลือกตั้ง เพราะมีเหตุผลเรื่องความสะดวก และประหยัดงบประมาณ เท่าที่ฟังมาคือประมาณ 4,000 ล้านบาท จึงไม่อยากเสียงบประมาณโดยใช่เหตุ
เมื่อถามว่า ขณะนี้ไม่สามารถทำประชามติเกี่ยวกับการยกเลิกเอ็มโอยู 43-44 แล้ว พรรคภูมิใจไทยจะทำเป็นนโยบายหาเสียงในเรื่องนี้แทนหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เป็นไปได้ เพราะพรรคชัดเจนเรื่องนี้อยู่แล้ว