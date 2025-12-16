พูดแล้วไม่ทำ! “อนุทิน” ยกเหตุยุบสภา “เลิก MOU43-44 คนละครึ่งพลัสเฟส 2” ทำไม่ได้

นายกฯ เผย ครม.เห็นชอบคำถามประชามติแก้รัฐธรรมนูญ เตรียมส่ง กกต.พิจารณา ย้ำทำตามกติกาทุกขั้นตอน ส่วนประชามติยกเลิก MOU43-44 ทำไม่ได้ เพราะก่อผลผูกพันรัฐบาลหน้า “คนละครึ่งพลัส เฟส 2” หยุดไว้ก่อน เหตุช่วงยุบสภานำงบกลางมาใช้ไม่ได้
วันนี้ (16 ธ.ค. 2568) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับคำถามการทำประชามติว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยจะส่งเรื่องพร้อมความเห็นของ ครม. และคณะกรรมการกฤษฎีกา ไปให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นผู้พิจารณาต่อไป ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ กกต.
เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกรณีอดีตกรรมการการเลือกตั้งบางรายแสดงความเห็นแย้งว่า ระยะเวลาการจัดทำประชามติควบคู่กับวันเลือกตั้งอาจไม่เพียงพอ เนื่องจากไม่ถึง 60 วัน นายกรัฐมนตรีระบุว่า รัฐบาลได้ดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบทุกประการ โดยมติ ครม. มีเพียงการส่งเรื่องให้ กกต. เป็นผู้ดำเนินการ
ส่วนประเด็นการทำประชามติเรื่องการยกเลิกบันทึกความเข้าใจ (MOU) ปี 2543–2544 นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ครม. ได้รับความเห็นจากนายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าการจัดทำประชามติในประเด็นดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลผูกพันต่อรัฐบาลชุดถัดไป จึงเห็นควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และมีมติถอนเรื่องออกไปก่อน โดยเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาจะจัดทำคำชี้แจงในรายละเอียดต่อไป
ขณะเดียวกัน เมื่อถูกถามถึงกรณีที่นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย รายงานผลการหารือกับ กกต. เกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งพลัส เฟส 2 ว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ นายกรัฐมนตรีระบุว่า รัฐบาลต้องปฏิบัติตามกติกาอย่างเคร่งครัด เนื่องจากขณะนี้อยู่ในสถานะยุบสภาผู้แทนราษฎรแล้ว จึงไม่สามารถนำงบประมาณกลางมาใช้ได้ และต้องรอให้รัฐบาลกลับเข้าสู่สถานะรัฐบาลปกติจึงจะสามารถดำเนินการได้