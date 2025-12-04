“สมศักดิ์” ควง “ภูดิท–วิทยา” ลุยพิจิตร รับฟังชาวไร่–ชาวนา ชูนโยบายเพิ่มรายได้ ลดต้นทุน เกษตรกรได้ประโยชน์จริง

”สมศักดิ์“พาทีมผู้สมัครสส.ลง'ทับคล้อ'. ย้ำ พท. ทำงานพิสูจน์ผลงานได้จริง พร้อมรับข้อเสนอเกษตรกรกำหนดเป็นนโยบายหาเสียง มุ่งเพิ่มรายได้–ลดค่าใช้จ่าย ช่วยพี่น้องชาวไร่ชาวนาทั่วจังหวัด
วันนี้ (4 ธ.ค.2568) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายภูดิท อินสุวรรณ์ และนายวิทยา มาลา ว่าที่ผู้สมัคร สส.พิจิตร พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่พบปะประชาชนที่วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
นายสมศักดิ์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้กลับมาพบพี่น้องชาวพิจิตรอีกครั้งในช่วงที่ดูเหมือนการเลือกตั้งกำลังใกล้เข้ามา โดยครั้งที่ผ่านมา พรรคเพื่อไทยสามารถผลักดันนายกรัฐมนตรีได้ถึง 2 คน คือ นายเศรษฐา ทวีสิน และ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร พร้อมขับเคลื่อนนโยบายที่เกิดประโยชน์ชัดเจนกับประชาชน เช่น “30 บาทรักษาทุกที่” ซึ่งตนมีส่วนร่วมผลักดันในสมัยดำรงตำแหน่ง รมว.สาธารณสุข รวมถึงการเดินหน้าลดโรค NCDs เพราะพบว่ามีผู้เสียชีวิตสูงถึงปีละ 4 แสนคน และใช้ค่ารักษากว่า 8 หมื่นล้านบาท จึงใช้กลไก อสม. รณรงค์ “นับคาร์บ” ให้ประชาชนทั่วประเทศกว่า 45 ล้านคนเข้าใจการกินที่ถูกต้อง เพื่อลดการป่วย
นายสมศักดิ์ ระบุว่า พรรคเพื่อไทยกำลังจัดทำนโยบายใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตทุกมิติ จึงต้องลงพื้นที่รับฟังปัญหาจริง โดยชาวพิจิตรส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตร จึงเตรียมผลักดันนโยบายเพิ่มรายได้ ลดต้นทุน เช่น ค่าปุ๋ย–ค่ายา พร้อมยืนยันรับข้อเสนอชาวบ้านไปปรับเป็นนโยบายของพรรค โดยเฉพาะปัญหา “ส่วนแบ่งกากอ้อย” ที่เกษตรกรเสียโอกาสมาหลายปี พรรคต้องการผลักดันให้เกษตรกรได้รับส่วนแบ่งตามที่กฎหมายกำหนด
ด้านนายภูดิท กล่าวว่า ชาวบ้านสะท้อนตรงกันว่า หลายนโยบายของหลายพรรคจับต้องไม่ได้ แต่ของพรรคเพื่อไทยทำได้จริงและเห็นผลมาแล้ว เช่น นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ซึ่งต่อยอดมาจากยุคไทยรักไทย ทำให้ประชาชนเข้าถึงการแพทย์สะดวกขึ้น พร้อมย้ำว่า ตนพร้อมรับใช้และผลักดันนโยบายที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องพิจิตรอย่างเต็มกำลัง