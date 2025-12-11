“แนน” สวนพรรคส้ม ยันไม่ได้พลิก MOA แม้แต่ข้อเดียว จวกอย่างอแง หากไม่ได้ดั่งใจ

“แนน บุณย์ธิดา” สวนกลับ ปชน. ยันไม่ได้พลิก MOA แม้แต่ข้อเดียว อย่ากล่าวหาผิดๆ พอไม่ได้ดั่งใจก็จะมางอแง
วันนี้ (11 ธ.ค.) ภายหลังจากการโหวตร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256/28 ที่มติที่ประชุมรัฐสภา ไม่เห็นด้วยกับ กมธ.เสียงข้างมาก ในการใช้เสียงกึ่งหนึ่งของที่ประชุมรัฐสภาเห็นชอบแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยให้กลับไปใช้เสียง สว.1 ใน 3 มีส่วนร่วมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยมีเสียง สส.พรรค ภท.ไปร่วมโหวตพลิกมติ กมธ.เสียงข้างมากด้วยนั้น
ต่อมา เวลา 20.00 น. ทางแกนนำพรรค ปชน.ได้ตามตัว สส.พรรค ปชน. ให้ไปร่วมลงชื่อเพื่อเสนอญัตติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 151 เเบบลงมติ ทันที
ขณะที่ น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย สส.อุบลราชธานี ในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า ภูมิใจไทย ไม่ได้พลิก MOA แม้แต่ข้อเดียว เรายังยืนอยู่บนเส้นทางตามข้อตกลงทุกอย่าง อย่ากล่าวหาเราผิดๆ พอไม่ได้ดั่งใจ ก็อย่ามางอแงจะเอาทุกอย่าง