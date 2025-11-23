"อนุทิน" กำชับพรรคร่วมรัฐบาล รอฟังสัญญาณ 12 ธ.ค.นี้ อาจมีอะไรหรือไม่

น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย สส.อุบลราชธานี ในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทย แถลงภายหลังการประชุมใหญ่วิสามัญพรรคภูมิใจไทย ครั้งที่1/2568 ว่า ที่ประชุมมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาในส่วนตัวแทนประจำจังหวัด และหัวหน้าสาขาพรรค สัดส่วน 11 คน โดย 5 คน มาจากกรรมการบริหารพรรค และอีก 6 คนมาจากการเลือกตั้ง เพื่อเตรียมทำไพรมารีโหวต และเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งต่อไป
จากนั้นเป็นการประชุมพรรคร่วมรัฐบาล โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กำชับในที่ประชุมว่า ให้เตรียมตัวในวันที่ 12 ธันวาคมนี้ จากที่มีข่าวมาหลายแง่มุม ให้เตรียมฟังสัญญาณ ไม่ว่าจะจากตัวนายอนุทิน หรือจากสภาฯ ว่าอาจมีอะไรหรือไม่
นอกจากนี้ นายอนุทิน ยังแจ้งให้ที่ระชุมทราบว่า กรณี MOA กับพรรคประชาชน หนึ่งในข้อตกลงที่ระบุไว้ว่าจะจัดให้มีการทำประชามติในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ นายอนุทิน จะนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ให้ครม.อนุมัติการจัดทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ และจะขอให้ประธานรัฐสภา เปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ ในวันที่ 10-11 ธันวาคมนี้
