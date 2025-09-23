ภท.ยื่นแก้ รธน.พรุ่งนี้ พร้อมวิธีหา ส.ส.ร.- ผู้เชี่ยวชาญ รอถกวิป 3 ฝ่าย เคาะแถลงนโยบาย รบ.สัปดาห์นี้

“ภูมิใจไทย” เตรียมยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานสภา พรุ่งนี้ พร้อมวิธีหา ส.ส.ร.- ผู้เชี่ยวชาญ รอถกวิป 3 ฝ่าย เคาะวันแถลงนโยบายรัฐบาล ชัดเจนในสัปดาห์นี้
วันนี้ (23ก.ย.) น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย โฆษกพรรคภูมิใจไทย แถลงผลการประชุมพรรค ว่า เป็นการประชุมพรรคประจำสัปดาห์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยในเรื่องของการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญ นายภราดร ปริศนานันทกุล รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ได้พูดไปแล้ว และแจ้งว่า วันที่ 24 กันยายนนี้ พรรคภูมิใจไทยและผู้ที่ร่วมลงชื่อในการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งหมด จะยื่นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งโดยเนื้อหาคร่าวๆ ที่ได้เตรียมยื่นในวันพรุ่งนี้ เป็นเรื่องของวิธีการสรรหาสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร. และสัดส่วนของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งวิธีการคิดของพรรคภูมิใจไทย เราคำนึงจากประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตีความด้วย
ส่วนงานของสภาผู้แทนราษฎร และความพร้อมของ สส.ภูมิใจไทย ในเรื่องของวันแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ซึ่งเรามีการพูดคุยกับเราเบื้องต้น แต่ความชัดเจนในเรื่องของวันแถลงนโยบาย พรุ่งนี้จะมีการประสานกับประธานรัฐสภา ฝ่ายค้าน และวุฒิสภา เพื่อพูดกำหนดกรอบการประชุม ซึ่งในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลได้มีการพูดคุยและเตรียมความพร้อมว่าจะประชุมอย่างไร ประมาณไหน แต่ที่เราย้ำคือจะไม่มีคำว่าองครักษ์พิทักษ์อะไรทั้งสิ้น โดยจะใช้ตามข้อบังคับของการประชุมสภาตามที่เห็นสมควร เพื่อให้สมาชิกรัฐสภาได้วิพากษ์นโยบาย ซึ่งจะชัดเจนในสัปดาห์นี้