ปชน.จี้แก้รธน.หลังศาลชี้ต้องประชามติ แนะจัดรอบแรกพร้อมเลือกตั้ง 4 ด.หน้า ขู่ภท.บิดพลิ้วล้มรบ.ทันที

พรรคส้ม จี้ เร่งแก้รัฐธรรมนูญ หลังศาล รธน. ชี้ต้องทำประชามติ แนะจัดรอบแรกพร้อมเลือกตั้ง 4 เดือนข้างหน้า เตือนหาก “ภูมิใจไทย” บิดพลิ้ว พร้อมใช้ 143 เสียงล้มรัฐบาลทันที
วันนี้ (10ก.ย.) พรรคประชาชน นำโดยนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรค ร่วมกับนายพริษฐ์ วัชรสินธุ โฆษกพรรค และคณะ ส.ส. แถลงภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่ากระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะต้องมีการทำประชามติทั้งหมด 3 ครั้ง แต่สามารถนับรวมเป็น 2 รอบได้
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า พรรคประชาชนยืนยันเป้าหมายสำคัญคือการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่โดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) จากการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญตามข้อตกลง MOA ที่ทำไว้กับพรรคภูมิใจไทย แม้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าประชาชนไม่อาจเลือก สสร. ได้โดยตรง แต่ไม่ได้ปิดทางการออกแบบกลไกให้ สสร. จัดทำร่างและส่งเข้าสู่รัฐสภาก่อนทำประชามติ
ทั้งนี้ พรรคประชาชนเสนอให้จัดทำประชามติรอบแรกควบคู่การเลือกตั้งทั่วไป หลังการยุบสภาภายใน 4 เดือน โดยเรียกร้องให้ ส.ส. ทุกพรรคเร่งยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ หมวด 15 เข้าสู่การพิจารณาในสภาไม่เกินสัปดาห์หน้า เพื่อเปิดประชุมและผ่านวาระ 1 ภายในเดือนกันยายน โดยไม่จำเป็นต้องรอการแถลงนโยบายรัฐบาล
“นี่คือทางออกเดียวที่จะทำให้ทันกรอบเวลา 4 เดือน พรรคภูมิใจไทยในฐานะแกนนำรัฐบาล ต้องยื่นร่างของตนเองเข้าสู่สภาโดยเร็ว หากบิดพลิ้วไม่ทำตามข้อตกลง พรรคประชาชนพร้อมใช้เสียง 143 เสียงในสภาโค่นรัฐบาลทันที” นายณัฐพงษ์ กล่าวอย่างหนักแน่น
ขณะเดียวกัน นายณัฐพงษ์ ย้ำว่าแม้ยังไม่ได้มีการพูดคุยโดยตรงกับพรรคภูมิใจไทย แต่การเดินหน้าตามเจตนารมณ์ของประชาชนคือสิ่งที่ต้องพิสูจน์ความจริงใจของรัฐบาลใหม่ เพราะหากยืดเยื้อหรือทอดเวลาออกไป จะทำให้การทำประชามติไม่ทันกรอบเวลา และเท่ากับละเมิดสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน
พรรคประชาชนทิ้งท้ายว่า จะทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเต็มที่ทั้งตรวจสอบ เสนอแนะ และผลักดันรัฐบาลใหม่ เพื่อปลดล็อกการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และสร้างกระบวนการประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง