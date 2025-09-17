พท.เสนอโมเดล ส.ส.ร.140 คน เลือกตั้งระดับจังหวัด 100 คน ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรต่างๆ 40 คน คาดต้น ต.ค.เสนอร่างแก้ รธน.ได้

พท.เสนอโมเดล ส.ส.ร.140 คน แบ่งจากการเลือกตั้งจังหวัดละหนึ่งคน 100 คน และจากองค์กรวิชาการ-สื่อ-วิชาชีพอีก 40 คน “ชูศักดิ์” ย้ำ แนวทางนี้เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ไม่ใช่ให้รัฐสภากำหนดกันเอง พร้อมยันไม่มีการตัดอำนาจ สว. คาดต้น ต.ค.เสนอร่างแก้รัฐธรรมนูญได้ หวัง สว.ใช้ดุลพินิจร่วมโหวตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ
วันนี้ (17 ก.ย.) นายชูศักดิ์ ศิรินิล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ฐานะประธานคณะทำงานจัดทำร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ให้สัมภาษณ์ว่า มติของพรรคเพื่อไทยกำหนดให้จัดทำร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หมวด 15/1 เพื่อเปิดทางให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยการมีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) จำนวน 140 คน มาโดย 2 วิธีการ คือ 1. มาจากการเลือกตั้งของประชาชนผ่านของประชาชนที่ประสงค์จะเป็น ส.ส.ร. ซึ่งให้จังหวัดเลือกเข้ามา 200 คน โดยจำนวนดังกล่าวจะคำนวณตามฐานประชากร จากนั้นให้รัฐสภาคัดเลือกเหลือ 100 คน ซึ่งมีข้อกำหนดต้องมี ส.ส.ร. เป็นตัวแทนจังหวัดละหนึ่งคน เพื่อไม่ให้เกิดการทุ่มให้ได้ ส.ส.ร.ที่มาจากฐานเสียงของ สส. และ 2. มาจากเลือกกันเองขององค์กรต่างๆ คณบดีคณะนิติศาสตร์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ สภาทนายความ สภาท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สภาวิชาชีพสื่อมวลชน รวมถึงตัวแทนขององค์การนิสิตนักศึกษ สภาองค์การนักศึกษา ซึ่งรายละเอียดนั้นเป็นการกำหนดวิธีการว่าจะทำอะไร โดยไม่มีประเด็นการตัดอำนาจ สว. เพราะในรายละเอียดดังกล่าวควรเป็นขั้นตอนของการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ หลังจากที่หมวด 15/1 ผ่านรัฐสภาแล้ว
“สำหรับการออกแบบให้ประชาชนในจังหวัดเลือกตั้งนั้น จะไม่มีลักษณะกลุ่มอาชีพเหมือน สว. เพราะคนที่สนใจสามารถสมัครและประชาชนโหวตเลือก แต่ไม่ได้เป็น ส.ส.ร. ทันที เนื่องจากต้องให้รัฐสภาเลือกอีกครั้ง ซึ่งเป็นวิธีการเลือกโดยอ้อม โดยสิ่งสำคัญคือต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมไม่ใช่ให้รัฐสภาทำกันเอง ตามที่มีจุดยืนให้รัฐธรรมนูญเป็นของประชาชน” นายชูศักดิ์ กล่าว
นายชูศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับพรรคเพื่อไทยจะหารือถึงเนื้อหาสาระที่จะยื่นต่อรัฐสภาในวัน 19 ก.ย. นี้ จากนั้นจะเสนอต่อรัฐสภา หากพิจารณาไทม์ไลน์แล้ว หากต้น ต.ค. สามารถเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรมนูญได้ และตั้งกรรมาธิการให้ได้ก่อนปิดสมัยประชุม ช่วงปิดสมัยประชุมจะให้กรรมาธิการได้ทำงาน และเมื่อเปิดสภา จะได้ลงมติได้ในวาระต่อไป” นายชูศักดิ์ กล่าว
เมื่อถามว่า ต้องทำความเข้าใจกับ สว. หรือไม่ นายชูศักดิ์ กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยไม่มีหน้าที่ทำความเข้าใจ หรือเดินสายคุยกับกับ สว. อยากขอความสนับสนุนหากอยากจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขอให้ร่วมโหวต เพราะต้องได้เสียง สว.67 เสียงเป็นอย่างต่ำ ตนไม่อยากร้องขอ แต่ให้เป็นดุลพินิจว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมหรือไม่ ทั้งนี้พยายามมานานแล้ว ขอให้ทำให้สำเร็จได้หรือไม่
นายชูศักดิ์ กล่าวด้วยว่า ในช่วงบ่ายวันนี้ (17 ก.ย.) ตนจะหารือร่วมกับ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคประชาชน ต่อแนวทางและรายละเอียดของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 2560