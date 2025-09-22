“วันนอร์” เผยวันแถลงนโยบาย "อนทุิน 1" อาจเป็น 1-2 ต.ค.ใช้เวลา 2 วัน เท่ากับรัฐบาลชุดที่ผ่านมา

“วันนอร์” แจงวันแถลงนโยบายรัฐบาล ขึ้นอยู่กับความพร้อม หลัง 24 ก.ย. ถวายสัตย์ฯ และประชุม ครม.นัดพิเศษคาดหากไร้ปัญหา อาจกำหนดเป็นวันที่ 1–2 ต.ค. ใช้เวลา 2 วัน เท่ากับรัฐบาลชุดที่ผ่านมายันวิป 3 ฝ่ายจัดสรรเวลาอภิปรายได้ แม้ฝ่ายค้านเสียงมากกว่า ชี้ทุกอย่างจะเรียบร้อยหากรัฐบาลพร้อม
วันที่ 22 ก.ย. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงวันแถลงนโยบายของรัฐบาล ว่า ขึ้นอยู่กับการกำหนดของรัฐบาล หลังจากวันที่ 24 ก.ย. ที่รัฐบาลจะเข้าถวายสัตย์ฯ และประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)นัดพิเศษ ก็จะแจ้งมายังสภาฯ ว่ารัฐบาลพร้อมที่จะแถลงนโยบายวันใด เมื่อรัฐบาลแจ้งมาแล้วสภาฯก็จะหารือวิป 3 ฝ่ายเพื่อกำหนดวันและชั่วโมงในการอภิปราย ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นต้นสัปดาห์หน้า หรือปลายสัปดาห์ ซึ่งสภาฯ พร้อมที่จะแจ้งให้สมาชิกทราบว่าจะแถลงนโยบายวันไหนและต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน เพราะรัฐบาลต้องส่งนโยบายที่แถลงมาให้สมาชิกได้อ่านก่อนวันประชุม
ดังนั้นหากทุกอย่างพร้อมไม่มีอะไรติดขัด อาจจะเป็นวันที่ 1 - 2 ตุลาคม โดยจะใช้เวลาทั้ง 2 วันซึ่งจะเท่ากับรัฐบาลที่ผ่านมา แต่ทั้งหมดก็ต้องขึ้นอยู่กับข้อตกลงของวิปทั้ง 3 ฝ่าย แต่อย่างไรก็ต้องรอให้รัฐบาลแจ้งความพร้อมในการแถลงนโยบายมาก่อน ถ้าทุกอย่างมีความพร้อมก็คงจะเรียบร้อย