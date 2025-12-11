ด่วน! "อนุทิน" ทูลเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกายุบสภาฯ แล้ว พร้อมโพสต์แจงคืนอำนาจให้ประชาชน

นายกฯ ทูลเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกายุบสภาฯ แล้ว เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ "ภราดร" ยันทำตามข้อตกลงกับ ปชน.เมื่อกระบวนการแก้ไข รธน.ไปต่อไม่ได้ เผย ภท.ไม่สามารถสั่ง สว.ให้ตัดอำนาจตัวเองได้ และถ้าตัดอำนาจ สว.ร่างแก้ไข รธน.ก็จะไม่ผ่านวาระสาม
ค่ำวันนี้ (11 ธ.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้กราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการทั่วไปแล้ว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร มีขึ้นหลังจากที่สมาชิกรัฐสภาเสียงข้างมากมีมติให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256/28 ต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกวุฒิสภาไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของสมาชิกวุฒิสภาที่มีอยู่ ซึ่งนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะผู้นำฝ่ายค้าน และเป็นพรรคการเมืองที่สนับสนุนนายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรี เรียกร้องให้นายอนุทินในฐานะนายกรัฐมนตรียุบสภาผู้แทนราษฎร หลังจากที่มีสมาชิกพรรคภูมิใจไทยลงมติเป็นเสียงข้างมาก
รายงานข่าวแจ้งว่า นายภราดร ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ได้ชี้แจงให้ผู้แทนพรรคประชาชนทราบว่า หากลงมติให้ตัดอำนาจสมาชิกวุฒิสภาตามที่พรรคประชาชนต้องการ ในวาระ 3 สมาชิกวุฒิสภาจะไม่เห็นชอบกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ จะส่งผลให้กระบวนการการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พยายามทำกันมาต้องล้มเหลว จึงขอให้คงอำนาจสมาชิกวุฒิสภา ไว้ก่อน เพื่อให้กระบวนการเดินหน้าต่อไปได้ แต่ผู้แทนพรรคประชาชนไม่ยอม และแจ้งว่าหากโหวตแพ้ในมาตรา 256/28 จะยื่นญัตติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลทั้งคณะทันที ทำให้นายอนุทินต้องตัดสินใจยุบสภาผู้แทนราษฎร เพราะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย ที่ได้รับการสนับสนุนจากพรรคประชาชนให้มาเป็นนายกรัฐมนตรี หากพรรคประชาชนไม่สนับสนุน รัฐบาลก็ต้องสิ้นสุดวาระ
“พวกเราพยายามเจรจากับ สว.เต็มที่แล้ว แต่เราไปสั่ง สว.ให้ตัดอำนาจตัวเองไม่ได้ และพยายามเจรจากับพรรคประชาชนแล้วว่า ถ้าตัดอำนาจ สว. สว.ก็จะไม่เห็นชอบในวาระ 3 ซึ่งกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญก็ไปต่อไม่ได้ และเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อภารกิจที่ทำไม่ได้ตามที่พรรคประชาชนต้องการ ก็ต้องยุบสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นภารกิจหลักตามข้อตกลงการจัดตั้งรัฐบาล คือให้มายุบสภาผู้แทนราษฎร วันนี้นายอนุทินได้ทำภารกิจนี้ตามข้อตกลงแล้ว” กรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย กล่าว
ด้านนายอนุทิน ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Anutin Carnvirakul ว่า "ผมขอคืนอำนาจกลับไปยังพี่น้องประชาชนครับ"