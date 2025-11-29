"โอปอ" ชี้เสียงเรียกร้อง "อนุทิน" ลาออกสะท้อน ปชช.หมดความเชื่อมั่นรัฐบาลเสียงข้างน้อย

สส.เพื่อไทยชี้ กระแสเรียกร้อง "อนุทิน" ให้ลาออก สะท้อนภาวะสูญเสียความเชื่อมั่นอย่างรุนแรงของรัฐบาลเสียงข้างน้อย
นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกระแสสังคมที่เรียกร้องให้นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออก ภายหลังจากที่รัฐบาลถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าล้มเหลวในการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำท่วม ว่า วิกฤตน้ำท่วมได้พัฒนาไปเป็นวิกฤตศรัทธาของรัฐบาลอย่างสมบูรณ์แบบ ความเชื่อมั่นของประชาชนเสื่อมทรุดอย่างมีนัยสำคัญ ภาพลักษณ์ที่รัฐบาลพยายามสร้าง คะแนนความนิยมที่พยายามหา ถูกกระแสน้ำพัดพาไปอย่างรวดเร็ว
ขณะนี้มีนักวิชาการออกมาประเมินสถานการณ์ตรงกันว่า รัฐบาลเสียงข้างน้อยกำลังตกที่นั่งลำบาก อยู่ในภาวะเปราะบางและถูกจับตามองจากสาธารณะในแทบทุกมิติ แม้นายอนุทินจะออกมาขอโทษหรือร้องไห้แสดงอารมณ์สะเทือนใจอีกกี่ครั้ง แต่การกระทำดังกล่าว ไม่เพียงพอ ที่จะทำให้ประชาชนเชื่อมั่นต่อศักยภาพของรัฐบาลในการคลี่คลายสถานการณ์น้ำท่วม แม้ระดับน้ำในจังหวัดสงขลาจะเริ่มลดลง แต่หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้และภาคกลางยังคงมีประชาชนจำนวนมากที่จมน้ำและรอความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ ประชาชนต้องการเห็นรัฐบาลดำเนินการอย่างเร่งด่วน ทั้งในด้าน
• การสำรวจและประเมินความเสียหายอย่างเป็นมาตรฐาน
• การฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
• การบริหารจัดการภัยพิบัติตามหลักสากล
• การวางระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม
“ฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเสียงข้างน้อยเมื่อไหร่ เป็นเรื่องที่สังคมกำลังจับตามอง แต่ความจริงที่เกิดขึ้นแล้วคือ ประชาชนได้ลุกขึ้นมาอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลไปก่อนหน้านี้อย่างกว้างขวาง ผ่านทุกช่องทางสาธารณะ และได้ลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลนายอนุทิน ให้พ้นจากความเป็นนายกรัฐมนตรี ไปแล้ว ด้วยพลังของประชาชนเอง” นายอนุสรณ์ กล่าว