“ซาบีดา” ลง สส.ปาร์ตี้ลิสต์ภูมิใจไทย เผยมีพลังหลังทำงานรัฐมนตรี 1 ปี

’ซาบีดา‘ ยอมรับ ลงปาตี้ลิสต์ ‘ภูมิใจไทย‘ บอก ทำหน้าที่รัฐมนตรี 1 ปี ทำให้รู้สึกมีพลังลงชิงผู้แทนราษฎร
วันนี้ (17 ธ.ค. 68) น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้สัมภาษณ์ยอมรับว่า ได้ลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย เนื่องจากเขตในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีเต็มแล้ว
ส่วนความรู้สึกในการก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเต็มตัวแล้วนั้น น.ส.ซาบีดา กล่าวว่า จากการที่ได้ทำงานเพื่อประชาชนเกือบ 1 ปี มีพลังในการที่จะเป็นตัวแทนของประชาชน และคิดว่าน่าจะไปต่อได้
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า นายชาดา ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี ในฐานะบิดาได้ให้คำปรึกษาอะไรหรือไม่ น.ส.ซาบีดา กล่าวว่า เรียนตามตรงว่าพ่อไม่ได้บอกอะไร บอกเพียงว่าต้องมีผลงาน
ส่วนสิ่งที่ทำมาในฐานะรัฐมนตรี จะผลักดันให้เป็นผู้แทนราฎรที่จะประสบความสำเร็จใช่หรือไม่ นางสาวซาบีดา กล่าวว่า เป็นความตั้งใจมากกว่า ส่วนผลตอบรับจะเป็นอย่างไรอยู่ที่ประชาชน ต้องทำให้ดีที่สุดในทุกๆ วัน