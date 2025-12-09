เด็กพท.งงใจนายกฯ โผล่เปิดตัวผู้สมัครภท.ทั้งที่จว.ชายแดนเขมรเดือด สอนจัดลำดับความสำคัญ

“ชนินทร์” งงใจ “อนุทิน” มีเวลาไปเปิดตัวผู้สมัคร สส.ภูมิใจไทย ทั้งที่ปชช. 7 จว.ชายแดนใต้ เดือดร้อนจากเหตุปะทะ แนะจัดลำดับความสำคัญ
วันนี้ (9ธ.ค.) นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า งงใจท่านนายกหนู ! 😨
ในระหว่างที่พี่น้องที่ชายแดนกัมพูชาทั้ง 7 จังหวัด กำลังตื่นตระหนกและทุกข์ร้อนจากการปะทะ แต่ท่านนายกกลับเลือกสนใจทำกิจกรรมทางการเมืองเป็นหลัก เข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวผู้สมัคร สส.ที่พรรค
ผมว่าท่านน่าจะลองจัดลำดับความสำคัญสักนิดครับ ตอนนี้พี่น้องทุกข์ร้อนอยู่ในหลายพื้นที่ พรรคเพื่อไทยเองก็ส่งกรรมการบริหาร สส. และผู้สมัคร ช่วยเร่งประสานแก้ปัญหา
ขอท่านเต็มที่กับเรื่องนี้ด้วยครับ อย่าให้เค้าว่าได้ว่าท่าน สนใจแต่การเมือง ไม่สนความทุกข์ร้อนประชาชนครับ