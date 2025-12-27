xs
“อัครนันท์” ผู้สมัคร สส.เพื่อไทยกาญจนบุรี หาเสียงมิติใหม่ ลดเวลารถแห่ ไม่รบกวนเวลาพักผ่อน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“อัครนันท์” ผู้สมัคร สส.เพื่อไทย เขต 1 เมืองกาญจนบุรี ประกาศสู้ศึกเลือกตั้ง พร้อมปรับแนวทางการหาเสียงเหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน ลดเวลาใช้รถหาเสียง เริ่ม 10 โมงเช้าถึงบ่ายสามโมงเย็น เลี่ยงรบกวนเวลาพักผ่อน เคารพสิทธิ คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญ

นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ อดีตสส.กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย ลงสมัครรับเลือกตั้ง เขต 1 จ. กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย โดยจับสลากได้เบอร์ 5 โดยหลังจากได้เบอร์ เป็นที่เรียบร้อยได้ลงพื้นที่หาเสียงทันที
นายอัครนันท์ ได้โพสต์เฟสบุ๊คส่วนตัวถึงการประกาศแนวทางการใช้รถหาเสียงเลือกตั้ง เขต 1 อำเภอเมือง และ ตำบลหนองกุ่ม จังหวัดกาญจนบุรี โดยระบุว่าเนื่องจากยุคสมัยและรูปแบบการใช้ชีวิตของประชาชนได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก การหาเสียงเลือกตั้งจึงจำเป็นต้องปรับให้เหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน โดยคำนึงถึงความเป็นอยู่และความสะดวกสบายของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ ซึ่งเข้าใจเป็นอย่างดีว่าประชาชนหลายท่านไม่ได้ตื่นเช้า บางท่านอาจทำงานในช่วงเวลากลางคืน และยังอยู่ในช่วงเวลาพักผ่อนหรือหลับอยู่


ด้วยเหตุนี้ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติในการใช้รถหาเสียง เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด คือ กำหนดเวลาในการใช้รถหาเสียง วันละไม่เกิน 5 ชั่วโมงโดยใช้เฉพาะช่วงเวลา 10.00 น. – 15.00 น. เท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนการพักผ่อนของประชาชน กำหนดระดับเสียงของรถหาเสียง ไม่เกิน 65–70 dB(A) หรือวัดที่ระยะประมาณ 1 เมตรจากตัวรถ ซึ่งเป็นระดับเสียงที่สามารถรับฟังได้ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความรำคาญ


ทั้งนี้ รถหาเสียงทุกคันต้องปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด หากประชาชนพบว่ารถหาเสียงคันใดใช้ระดับเสียงเกินกว่าที่กำหนดไว้ ขอความกรุณาแจ้งมายัง ศูนย์ประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์ 0851497003 ( เซนต์ ) เพื่อให้สามารถดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขได้โดยทันที

พร้อมกันนี้ยังขออภัยประชาชนในพื้นที่ หากการหาเสียงในช่วงนี้อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียงไม่มากก็น้อย และขอยืนยันถึงความตั้งใจในการดำเนินการหาเสียงด้วยความสุภาพ เคารพสิทธิ และคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญขอขอบพระคุณในความเข้าใจและความร่วมมือของพี่น้องประชาชนทุกท่านเป็นอย่างสูง








