"มาร์ค" เปิดนโยบายปชป.-โชว์ผู้สมัครกทม. 22 ธ.ค. กั๊ก "การดี-วีระพงษ์ " แคนดิเดต อุบแคมเปญหลักหาเสียง

"อภิสิทธิ์" เตรียมเปิดนโยบายปชป.พร้อมนำร่อง โชว์ผู้สมัคร กทม.สู้ศึกเลือกตั้ง 22 ธ.ค. ยังกั๊ก "การดี-วีระพงษ์ " นั่งแคนดิเดตนายกฯ มั่นใจไม่แพ้พรรคอื่นแน่นอน ยังอุบแคมเปญหลักหาเสียง เผย 20 ธ.ค. เปิดสำรวจปชช.มีปัญหาอะไรบ้าง
เมื่อวันที่ (19 ธ.ค.) ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายพงศกร ขวัญเมือง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยถึงการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งในช่วงแรกว่า พรรคประชาธิปัตย์ ได้เปิดแคมเปญในวันนี้ (19 ธ.ค.) แล้วว่า "ประเทศไทยไม่ทน" ซึ่งเป็นหนึ่งในการรณรงค์ก่อนหน้านี้ว่า "วันศุกร์สีฟ้า เปิดฟ้าใหม่ ช่วยกันส่งเสียงว่า ประเทศไทยไม่ควรทนกับอะไรบ้าง" โดยจะเป็นการเปิดให้ประชาชน แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางเพจของพรรค หลังประชาชนต้องทนกับปัญหาคอร์รัปชั่น การศึกษาด้อยคุณภาพ ความยากจนซ้ำซาก ซึ่งขอให้ประชาชนร่วมกับพรรคฯ ในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ โดยในวันที่ 22 ธ.ค.นี้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคฯ จะนำแถลงนโยบายที่พรรคฯจะดำเนินการต่อไปจากนี้
โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวต่อว่า ในวันที่ 20 ธ.ค.พรรคประชาธิปัตย์ จะมีการเปิดสำรวจความคิดเห็นของประชาชนว่า ที่ผ่านมาประชาชนต้องทนกับปัญหาอะไรบ้าง เพราะที่ผ่านมา การเมืองเทาทำให้คนไทยถูกทอดทิ้ง ดังนั้น วันนี้จึงไม่ต้องทนอีกต่อไป จึงขอเชิญชวนประชาชน แสดงความคิดเห็นผ่านเพจพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อเติมเต็มนโยบายพรรคฯ ได้
ส่วนม็อตโต้ในการหาเสียงของพรรคประชาธิปัตย์หลังจากนี้ นายพงศกร กล่าวว่า ในช่วง 4 วันแรก จะเป็นการพูดถึงปัญหาก่อน และในวันที่ 22 ธ.คนี้ นายอภิสิทธิ์ จะเป็นผู้แถลงนโยบาย เพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง ยืนยันว่า นโยบายการเมืองสุจริตบนความเป็นมืออาชีพ และการทำนโยบายให้เป็นไปได้ เป็นสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ยึดถือ แต่จะไม่ได้ใช้เป็นม็อตโต้ในการหาเสียง เช่นอย่างพรรคประชาชน ใช้ม็อตโต้เราเอาจริง แต่คำของพรรคประชาธิปัตย์ ก็มีคำของพรรคฯ โดยนายอภิสิทธิ์ จะเป็นผู้เปิดเผยต่อไป
ส่วนนโยบายด้านเศรษฐกิจอย่างการประกันราคาสินค้าเกษตร จะถูกหยิบยกมาเป็นหนึ่งในนโยบายด้วยหรือไม่ โฆษกประชาธิปัตย์กล่าวว่า อยู่ในนโยบายของพรรคฯอยู่แล้ว แต่ประเทศไทยมีปัญหามากกว่านั้น ซึ่งในนโยบายเศรษฐกิจ พรรคประชาธิปัตย์ มีความมั่นใจ เนื่องจากมีรองหัวหน้าพรรคฯ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ จึงมั่นใจว่า พรรคประชาธิปัตย์ จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ไม่แพ้พรรคอื่นแน่นอน
ส่วนนโยบายด้านความมั่นคง ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ประชาชนจะนำมาตัดสินใจ ด้วยสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชานั้น นายพงศกร กล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์ สนับสนุนการดำเนินการทางทหารและการทูตเชิงรุก ซึ่งนายอภิสิทธิ์ จะเป็นผู้ดูแลเรื่องความมั่นคงต่อไป
เมื่อถามถึงแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์ นายพงศกร ยังไม่ยืนยัน และไม่ได้ปฏิเสธว่า แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคฯ อีก 2 คน จะเป็นนางการดี เลียวไพโรจน์ และนายวีระพงษ์ ประภา รองหัวหน้าพรรคฯ หรือไม่ โดยระบุว่า ทั้ง 2 คนถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ไม่แพ้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคอื่นแน่นอน แต่สุดท้ายต้องขึ้นอยู่กับที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร)กก.บห.)พรรคฯ ที่จะเป็นผู้ตัดสินใจ ยืนยันว่า เป็นบุคคลภายในพรรคประชาธิปัตย์ โดยจะต้องเป็นสมาชิกพรรค
โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงสนามการเลือกตั้งภาคใต้ว่า พรรคประชาธิปัตย์ กลับมาได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น หลังจากผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน ของนิด้าโพล ได้สะท้อนว่า ความนิยมของพรรคฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นกำลังใจให้กับผู้สมัครของพรรคเป็นอย่างมาก ซึ่งหากประชาชนในพื้นที่เห็นด้วยกับนโยบายของพรรคฯ ที่จะมีการเปิดตัวในวันที่ 22 ธ.ค.นี้ ก็มีโอกาสที่พรรคฯ จะได้รับการเลือกตั้งในพื้นที่ภาคใต้ รวมถึงในพื้นที่อื่น ๆ ด้วยอย่ากรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้พรรคฯ เตรียมเปิดตัวว่าที่ผู้ลงสมัคร สส.กรุงเทพฯ ทั้ง 33 เขต ในวันที่ 22 ธ.ค.เวลา 09.00 น. ณ ที่พรรคประชาธิปัตย์ด้วย