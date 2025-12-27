คักคักเช่นกันสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ระบบเขตสระแก้ว คอการเมืองจับตา“ตระกูลเทียนทอง”

สระแก้ว – สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ระบบเขต สระแก้ว คึกคักไม่แพ้พื้นที่อื่นๆ ประชาชน-กองเชียร์แห่ให้กำลังใจผู้สมัคร ลุ้นจับสลากหมายเลข “ตระกูลเทียนทอง” ถูกจับตาเป็นพิเศษ
วันนี้ ( 27 ธ.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดสระแก้ว ในวันแรก ว่าเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา โดยมีประชาชน กลุ่มผู้สนับสนุน และกองเชียร์ของผู้สมัครแต่ละพรรคการเมือง เดินทางมาให้กำลังใจกันอย่างเนืองแน่น ท่ามกลางความสนใจช่วงการจับสลากหมายเลขผู้สมัคร ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสำคัญก่อนเข้าสู่กระบวนการหาเสียงเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ
การเปิดรับสมัครในวันนี้เต็มไปด้วยสีสัน เสียงเชียร์ และป้ายสนับสนุนจากประชาชนที่ต่างลุ้นให้ผู้สมัครในดวงใจได้หมายเลขที่ดี เพื่อสร้างความได้เปรียบในการหาเสียงในช่วงต่อไป ซึ่งจ.สระแก้ว ยังคงถูกจับตาในฐานะพื้นที่การเมืองสำคัญ โดยเฉพาะ “ตระกูลเทียนทอง” ที่ส่งผู้สมัครลงสนามครบทั้ง 3 เขต และถือเป็นตระกูลการเมืองที่มีบทบาทยาวนานในพื้นที่
สำหรับผู้สมัครในแต่ละเขต ประกอบด้วย เขตเลือกตั้งที่ 1 นายบดี เทียนทอง พรรคพลังประชารัฐ เขตเลือกตั้งที่ 2 นางสาวตรีนุช เทียนทอง พรรคพลังประชารัฐ เขตเลือกตั้งที่ 3 นายสรวงศ์ เทียนทอง พรรคเพื่อไทย
และภายเสร็จสิ้นขั้นตอนการรับสมัครและการจับสลากหมายเลข ผู้สมัครทุกพรรคจะเข้าสู่กระบวนการหาเสียงอย่างเต็มรูปแบบ โดยชาวสระแก้ว ยังคงจับตาการแข่งขันทางการเมืองครั้งนี้อย่างใกล้ชิด เนื่องจากผลการเลือกตั้งอาจส่งผลต่อทิศทางการเมืองในพื้นที่อย่างมีนัยสำคัญ