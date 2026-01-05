เลือกตั้งที่อ่างทองคึกคัก แต่ละไม่ธรรมดา ขณะที่พรรคส้มใช้วิธีเคาะประตูบ้านแนะนำตัว

อ่างทอง - บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งที่อ่างทองคึกคัก “หมอกาย” นพ.ธโนดม โสขุมา ผู้สมัครพรรคประชาชน เขต 1 เดินเคาะประตูบ้านพบประชาชนในพื้นที่อำเภอป่าโมก รับฟังปัญหาและแนะนำนโยบาย บรรยากาศเป็นไปอย่างเป็นกันเอง
วันนี้( 5 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอ่างทอง ซึ่งแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต โดยในวันนี้ได้ติดตามการลงพื้นที่ของ นพ.ธโนดม โสขุมา หรือ “หมอกาย” ผู้สมัครจากพรรคประชาชน หมายเลข 2 เขตเลือกตั้งที่ 1 พร้อมทีมงานพรรคประชาชน หรือที่เรียกกันว่า “พรรคส้ม”
การลงพื้นที่เป็นลักษณะเดินเคาะประตูบ้าน แนะนำตัว พูดคุยพบปะประชาชน และรับฟังความคิดเห็น รวมถึงปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พร้อมอธิบายนโยบายของพรรคในประเด็นต่าง ๆ ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเองและได้รับการตอบรับจากประชาชนในพื้นที่
สำหรับประวัติของ นพ.ธโนดม โสขุมา (หมอกาย) เป็นชาวจังหวัดอ่างทองโดยกำเนิด เติบโตในย่านตลาดอ่างทอง สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดชัยมงคล ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม และสำเร็จการศึกษาด้านแพทยศาสตร์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อนตัดสินใจอาสาลงสมัครรับเลือกตั้ง เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้แทนราษฎร จังหวัดอ่างทอง เขตเลือกตั้งที่ 1
ทั้งนี้ ผลการตัดสินใจเลือกผู้แทนราษฎร ยังคงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นผู้ให้คำตอบผ่านคูหาเลือกตั้ง
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดอ่างทอง นายณษกร เครือศิริ พรรคเพื่อไทย หมายเลข 1 นายธโนดม โสขุมา พรรคประชาชน หมายเลข 2 ดร.พณศธร อยู่ประเสริฐ พรรคกล้าธรรม หมายเลข 3 นายภราดร ปริศนานันทกุล พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 4 นางสาวภัทรสุดา บุษรานันท์ พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 5 พ.อ.พิทักษ์ ทิพมาศ พรรคพลังประชารัฐ หมายเลข 6