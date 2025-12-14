"ชัยวุฒิ" จี้ปชน.เลิกโฟกัสแก้รธน. จี้ปกป้องอธิปไตย ใช้เครือข่าย NGO สื่อสารกับสหรัฐฯให้เข้าใจ

หน.รักชาติ จี้ ‘พรรคประชาชน’ เลิกโฟกัสแก้รัฐธรรมนูญ เรียกร้องทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตย ใช้เครือข่าย NGO สื่อสารกับ สหรัฐฯ ให้เข้าใจปมขัดแย้งไทย–กัมพูชา
วันนี้ (14 ธันวาคม 2568) นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ หัวหน้าพรรครักชาติ กล่าวถึงกรณีที่พรรคประชาชนออกมาแถลงข่าวเมื่อคืนที่ผ่านมา โดยผู้นำพรรคทั้งในอดีต และปัจจุบัน ขอโทษประชาชนที่ไม่สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ ว่า ตนเองเห็นแล้วรู้สึกขัดใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากมองว่าสถานการณ์ในขณะนี้ ประชาชนไม่ได้ให้ความสำคัญกับประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่กำลังเผชิญกับความเดือดร้อนและความกังวลจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทย–กัมพูชา
นายชัยวุฒิ ระบุว่า ในเวลานี้ประชาชนเป็นห่วงเรื่องสงครามและความมั่นคงของประเทศ พร้อมเรียกร้องให้พรรคประชาชน รวมถึงเครือข่าย NGO ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับสหรัฐอเมริกา ออกมามีบทบาทในการช่วยสื่อสารและทำความเข้าใจกับสหรัฐฯ ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
หัวหน้าพรรครักชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันสหรัฐอเมริกาอาจยังไม่เข้าใจปัญหาความขัดแย้งทั้งหมด โดยย้ำว่ากัมพูชาไม่ได้มีความจริงใจที่จะยุติความขัดแย้ง มีการบุกรุกอธิปไตยของประเทศไทย โจมตีทหารไทยก่อน และมีการวางทุ่นระเบิด จนทำให้ฝ่ายไทยจำเป็นต้องตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศ
นายชัยวุฒิ กล่าวทิ้งท้ายว่าพรรคประชาชนไม่ทำหน้าที่ในการปกป้องและรักษาอธิปไตยของไทย พร้อมเรียกร้องให้พรรคประชาชนแสดงบทบาทตามหน้าที่ เพื่อยืนหยัดปกป้องผลประโยชน์และความมั่นคงของประเทศในสถานการณ์เช่นนี้
"วันนี้พี่น้องประชาชนเสียใจครับ ที่พรรคประชาชนไม่ทำหน้าที่ ไม่ปกป้องรักษาอธิปไตยของไทย" หัวหน้าพรรครักชาติกล่าว