ภาพจากแนวหน้า แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ ค้างคืนร่วมกำลังพล ย้ำปฏิบัติภารกิจรอบคอบ–ปลอดภัยสูงสุด

7 มกราคม 2569 กองทัพภาคที่ 2 เผยแพร่ภาพและข้อมูลการปฏิบัติภารกิจของ พลโทวีระยุทธ รักศิลป์ ซึ่งได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการในพื้นที่แนวหน้า บริเวณตามาเรีย–สัตตะโสม พร้อมค้างคืนอยู่ร่วมกับกำลังพล เพื่อรับทราบสถานการณ์จริงอย่างใกล้ชิด โดยแม่ทัพภาคที่ 2 ได้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย ร่วมปฏิบัติกิจวัตรกับทหารในพื้นที่ สื่อสารและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมภูมิประเทศที่ท้าทายและต้องอาศัยความพร้อมรอบด้านในการปฏิบัติภารกิจ
จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 2 ได้ติดตามสถานการณ์ความมั่นคง ตรวจสภาพฐานที่ตั้ง เส้นทาง และจุดยุทธศาสตร์สำคัญ เพื่อทำความเข้าใจภูมิประเทศจากประสบการณ์ตรง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เคยทำงานและปฏิบัติการมาก่อน พร้อมย้ำกำชับให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ เคร่งครัดมาตรการความปลอดภัย และรักษาความพร้อมสูงสุด ทั้งในด้านกำลังพล อุปกรณ์ และการสื่อสาร เพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
กองทัพภาคที่ 2 ระบุว่า การลงพื้นที่ของผู้บังคับบัญชาระดับสูงในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กำลังพลในแนวหน้า ตลอดจนสะท้อนการติดตามงานอย่างใกล้ชิดในพื้นที่ปฏิบัติการจริง เพื่อให้การดำเนินภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุด