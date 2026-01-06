แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่กลางคืน ตรวจความพร้อม RDF-X เนิน 225 ย้ำเข้มความปลอดภัยชายแดน พร้อมให้กำลังใจและมอบของขวัญปีใหม่

วันที่ 6 ม.ค. 2569 พล.ท.วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่เนิน 225 เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติภารกิจของหน่วยพร้อมรบ RDF-X ในช่วงเวลากลางคืน เพื่อรับทราบสภาพการปฏิบัติงานจริง สภาพความเป็นอยู่ และความพร้อมของกำลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการอย่างใกล้ชิด
โดยแม่ทัพภาคที่ 2 ได้พบปะพูดคุย ให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ พร้อมมอบของเยี่ยมเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีเสนาธิการหน่วยพร้อมรบ RDF-X และผู้บังคับกองร้อยให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน
ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 2 ได้เน้นย้ำและกำชับให้ทุกหน่วยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ รอบรู้สถานการณ์ และยึดหลักความปลอดภัยเป็นสำคัญ ควบคู่กับการดูแลสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของกำลังพลให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และภารกิจ
การตรวจเยี่ยมในช่วงเวลากลางคืนครั้งนี้ สะท้อนถึงความห่วงใยของผู้บังคับบัญชาที่ต้องการเห็นสภาพการทำงานและชีวิตความเป็นอยู่จริงของกำลังพลในพื้นที่ พร้อมเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง