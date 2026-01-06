อีกแล้ว! เขมรยิงปืน ค.ใส่เนิน 469 ช่องบก ทหารไทยเจ็บ 1 นาย

วันนี้ (6 ม.ค.) เมื่อเวลา 09.18 น. เฟซบุ๊กเพจ กองทัพภาคที่ 2 รายงานเหตุการณ์กำลังพลได้รับบาดเจ็บจากการระเบิดในพื้นที่ช่องบก อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี โดยกองทัพภาคที่ 2 ขอชี้แจงว่า
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2569 เวลาประมาณ 0725 น. กองกำลังสุรนารีได้รับรายงานเหตุการณ์การระเบิดในพื้นที่ช่องบก บริเวณเนิน 469 ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ส่งผลให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บจำนวน 1 นาย คือ จ่าสิบเอก ปรัชญา พิลาชัย ตำแหน่งผู้บังคับหมวดปืนเล็กที่ 1 กองร้อยทหารราบ 6021 (RDF) มีอาการบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดบริเวณแขนขวา
โดยแพทย์ประเมินอาการเป็นผู้ป่วยระดับเขียว ซึ่งไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต ภายหลังเกิดเหตุ หน่วยในพื้นที่ได้ดำเนินการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามขั้นตอนทางการแพทย์สนาม และได้ทำการพยาบาลและส่งกลับผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่ปฏิบัติการโดยทันที ปัจจุบันได้นำผู้บาดเจ็บส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดเชียงมุน และได้ส่งต่อเพื่อรับการรักษาต่อ ณ โรงพยาบาลน้ำยืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้บาดเจ็บมีอาการปลอดภัยและอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ สาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยหน่วยที่เกี่ยวข้อง
กองทัพภาคที่ 2 ขอแสดงความห่วงใยต่อกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บ และได้กำชับทุกหน่วยให้เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติภารกิจอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งจะรายงานความคืบหน้าให้ผู้บังคับบัญชา และสาธารณชนทราบต่อไปตามลำดับ
โดยขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่ากองทัพภาคที่ 2 ยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ และยึดมั่นในความปลอดภัยเป็นสำคัญเสมอ