แม่ทัพภาค 2 ลงพื้นที่ช่องอานม้า ย้ำขอปิดวาจาขอทำมากกว่าพูด

อุบลราชธานี-พล.ท.วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 ขอปิดวาจา จะทำมากว่าพูดและขอให้ประชาชนจงมั่นใจ กองทัพพร้อมปกป้องอธิปไตยไทย 100%
พล.ท.วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ช่องอานม้า อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี โดยแม่ทัพภาคที่ 2 ได้ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างห้องสุขา เพื่อให้กำลังพลมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมกับพบปะสอบถามความเป็นอยู่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ฐานปฏิบัติการตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา และมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่กำลังพล
โดยนำความปรารถนาดีของผู้บังคับบัญชา พี่น้องประชาชนที่ส่งเป็นกำลังใจมาให้ พร้อมได้มอบสิ่งของและกล่าวกับกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อย่างเป็นกันเอง
ก่อนแม่ทัพภาคที่ 2 จะกลับ ผู้สื่อข่าวขอสัมภาษณ์ถึงกรณีการยกเลิกการประชุม ยื่นแผนที่จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 นี้ โดยพลโทวีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 ได้ตอบเพียงสั้นๆว่าช่วงนี้ขอปิดวาจา จะขอทำมากกว่าพูด ซึ่งสาเหตุกองทัพภาคที่ 2 ของไทย และทหารภูมิภาคที่ 4 กัมพูชา ที่จะประชุมกองบัญชาการภูมิภาคกัมพูชา-ไทย (RBC) ร่วมกับฝ่ายกัมพูชานั้น เพจกองทัพภาคที่ 2 ได้ทำการชี้แจงไปแล้ว และขอให้ ประชาชน จงมั่นใจกองทัพ พร้อมจะปกป้องอธิปไตย 100%