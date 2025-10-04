แม่ทัพภาค 2 ย้ำสร้างรั้วชายแดนต้องหารือทุกฝ่าย ยึดเงื่อนไข-ข้อตกลงร่วมกัน จ่อหารือใหม่ สร้างอนุสรณ์ 75 ปีไทย-กัมพูชาที่ช่องจอมหรือไม่

"แม่ทัพเติ่ง" ย้ำสร้างรั้วชายแดนต้องหารือทุกฝ่าย เน้นความปลอดภัย ยึดเงื่อนไข-ข้อตกลงร่วมกัน ลั่น กองทัพพร้อมทำทุกอย่างที่เป็นประโยชน์ บอกพื้นที่ช่องจอมเป็นเพียงข้อเสนอเดิมที่จะสร้างเป็นอนุสรณ์ครบรอบ 75 ปี ไทย-กัมพูชา สร้างหรือไม่สร้างต้องหารือกันอีกครั้ง
วันที่ 4 ต.ค.พลโท วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการสร้างรั้วในพื้นที่แนวชายแดนที่กองทัพภาคที่ 2 ได้เสนอไปยังกองทัพบกว่าจะสร้างจุดใดเป็นที่แรก ว่า ในพื้นที่ความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 2 มีทั้งพื้นที่ที่จัดระเบียบเขตแดนแล้ว ทั้ง 29 หลัก แต่ยังมีบางพื้นที่ที่ยังมีความเห็นไม่ตรงกัน จึงต้องไปดูว่าจุดไหนที่เห็นตรงกันแล้ว ก็สามารถก่อสร้างได้อย่างพื้นที่ช่องจอม จะมีอยู่หนึ่งพื้นที่ที่ต้องสร้างในโอกาสครบรอบ 75 ปีไทย-กัมพูชา เพื่อที่จะเป็นการทำไว้เป็นอนุสรณ์ ส่วนจะเริ่มได้เมื่อไหร่นั้นทางกองทัพก็ต้องหารือกับรัฐบาล ตรงไหนที่เป็นประโยชน์ทางกองทัพพร้อมที่จะดำเนินการ
ส่วนที่นายกรัฐมนตรีมอบอำนาจให้กองทัพได้ดำเนินการอย่างเต็มที่นั้น พลโทวีระยุทธ บอกว่า ถึงอย่างไรก็ต้องบูรณาการร่วมกันทั้งหมดทั้งกองทัพและรัฐบาล การจะก่อสร้างใดๆ ต้องมีการหารือกัน
ส่วนจะเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหรือไม่ในการสร้างรั้วตามพื้นที่ชายแดน พลโทวีระยุทธ ระบุว่า บางพื้นที่ที่สร้างไม่ได้ก็ไม่จำเป็นต้องสร้าง และต้องดูในความปลอดภัย รวมถึงเงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกัน ทุกอย่างต้องทำเป็นขั้นตอนทางกองทัพยินดี สุดท้ายแล้วการจะสร้างหรือไม่สร้างต้องคุยกับทุกฝ่าย และให้ความเห็นชอบร่วมกัน
ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าพื้นที่ช่องจอมจะเป็นพื้นที่แรกที่จะสร้างรั้วชายแดนใช่หรือไม่ พลโทวีระยุทธ บอกว่า ก่อนหน้านี้เห็นเพียงแค่ข้อเสนอ และเป็นพื้นที่ที่มีความเห็นชอบร่วมกันว่าจะสร้างในโอกาสครบรอบ 75 ปีความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา แต่จะสร้างหรือสร้างก็อยู่ที่จะต้องไปหารือกันต่อไป