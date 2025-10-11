มทภ.2 แจงทหารกัมพูชา รื้อรั้วลวดหนามไทย ไม่ได้นิ่งนอนใจ สิ่งทีมเคลียร์ระเบิด ก่อนกั้นรั้วใหม่

มทภ.2 ยัน ไม่นิ่งนอนใจ ปม ทหารกัมพูชา รื้อรั้วลวดหนามไทย ส่งชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด เคลียร์พื้นที่ ก่อนวางลวดหนามใหม่ หวั่นฝังทุ่นระเบิด ล่อทหารไทย
เมื่อวันที่ 11 ต.ค.68 พล.ท.วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวถึงกรณี ทหารกัมพูชา ตัดรือรั้วลวดหนามของไทยว่า อยากชี้แจงให้ประชาชนได้เข้าใจ ว่าไม่ได้นิ่งนอนแต่อย่างใด แต่ยังไม่สามารถที่จะให้ทหาร เข้าไปวางแนวรั้วลวดหนามใหม่ได้ เนื่องจากต้องส่งเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด เข้าไปเคลียร์พื้นที่ก่อน โดยตนได้สั่งการให้เข้าไปดำเนินการแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ เพราะเรากังวลว่าทหารกัมพูชา จะวางทุ่นระเบิด และจะเป็นอันตรายต่อกำลังพล เนื่องจากอาจเป็นแผนที่ถ่ายคลิป แล้วนำมาลงในโซเชียล เพื่อให้ทหารไทยเร่งรีบเข้าไปดำเนินการล้อมรั้วใหม่
และหาก เจ้าหน้าเก็บกู้วัตถุระเบิดได้ตรวจสอบพื้นที่แล้วปลอดภัย ก็จะให้ทหารไปวางแนวรั้วลวดหนามเอาไว้เช่นเดิม นอกจากนี้ได้เน้นย้ำหากพบทหารกัมพูชา เข้ามารื้อรั้วลวดหนามให้ดำเนินการตาม มาตรการที่มอบไวทันที