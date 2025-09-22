"บิ๊กอ๊อบ" พร้อม รอง ผบช.ตชด.ตรวจเยี่ยม ตชด.ทหารแนวหน้ารักษาอธิปไตยปราสาทตาควาย-ภูมะเขือ

ผบ.ทสส. แทกทีม รอง ผบช.ตชด. ตรวจเยี่ยม ตชด. ทหาร แนวหน้ารักษาอธิปไตยปราสาทตาควาย ภูมะเขือ
วันนี้ (22 ก.ย.) พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (รอง ผบช.ตชด.) เปิดเผยว่า ช่วงระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน ได้ร่วมคณะ พล.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่แนวชายแดนไทย - กัมพูชา ในพื้นที่ ปราสาทตาควาย จ.สุรินทร์ และ ภูมะเขือ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งมีกำลังทหาร และ ตชด.ร่วมตรึงพื้นที่ปกป้องอธิปไตยไทย
พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ กล่าวว่า ได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ชายแดน และภารกิจของกำลังพล พร้อมทั้งมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนเน้นย้ำการดูแลความมั่นคงความปลอดภัยในพื้นที่ และการปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็งควบคู่กับการดูแลประชาชนในพื้นที่ชายแดน
“ชื่นชมกำลังพลตำรวจตระเวนชายแดน และเพื่อนทหารทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ท่ามกลางสถานการณ์ที่ท้าทาย โดยยืนยันความพร้อมของตำรวจตระเวนชายแดนที่จะยืนหยัดเคียงข้างประชาชนและปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเต็มกำลัง” รอง ผบช.ตชด. กล่าว