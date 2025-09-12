"มาดามหยก"มอบเลขาฯก้าวอิสระ-INDY TEAM ลงพื้นที่ชายแดน ร่วมสร้างถนนชายแดนไทย-กัมพูชา ชี้ เป็นถนนสู่ความสำเร็จในการปกป้องอธิปไตยไทย

วันนี้(12 ก.ย.)นางสาวกชพร เวโรจน์ หรือมาดามหยก หัวหน้าพรรคก้าวอิสระ ประธานชมรม Change Together & INDY TEAM by Madame YOK เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้นายชาญชัย โตพฤกษา เลขาธิการพรรคก้าวอิสระ (INDY) นำทีมงาน INDY TEAM ลงพื้นที่ก่อสร้างถนนใหม่ ซึ่งถนนสายนี้จะเป็นถนนอีกสายหนึ่งที่เป็นส่วนร่วมสู่ความสำเร็จในการปกป้องอธิปไตยไทย
นางสาวกชพร กล่าวถึงว่าวัตถุประสงค์ในสร้างถนนครั้งนี้ว่าเพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในพื้นที่สำคัญ ให้กับทหารสามารถสัญจรและปฏิบัติภารกิจได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการให้การสนับสนุนและสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ ซึ่งเส้นทางค่อนข้างลำบากและมีอันตรายแต่พวกเรา INDY TEAM ไม่หวั่น ถ้าเป็นการทำเพื่อประเทศไทยของเราทุกคน
"INDY TEAM ลงพื้นที่ชายแดนมาตั้งแต่ก่อนเหตุปะทะวันแรก จนถึงปัจจุบันยังคงมุ่งมั่นอยู่เคียงข้างทหารแนวหน้า และชาวบ้านเหมือนเดิมโดยยังคงเดินหน้าลงพื้นที่ต่อเนื่อง และขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทย และทหารหาญ ในการปกป้องดูแลอธิปไตยของไทย เราจะผ่านพ้นเรื่องราวในครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะ"นางสาวกชพร กล่าว